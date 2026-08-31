古埃及文明大展今結束累計67萬人次進場　周邊產品衍3300萬元收入

香港歷來規模最大的古埃及文物珍藏展「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」今日正式煞料。香港故宮文化博物館表示，9個月展期吸引逾67萬人入場參觀，展覽限定的周邊產品更為博物館帶來超過3,300萬元收入，其中盲盒產品近賣出10萬盒。館方表示，古埃及展成果斐然，並將虛擬復原的傳奇法老圖坦卡門巨像贈予埃及國家博物館。
▼「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」展期最後一日▼
賣出10萬盒展覽盲盒
由香港故宮文化博物館與埃及最高文物委員會聯合主辦的「古埃及文明大展」由去年11月20日開放，展出至今晚6時閉幕。館方表示，展覽於9個半月展期內共迎來超過67萬人次訪客，當中本地人與旅客各佔一半，內地客佔四成；在最後兩個周末吸引超過1.2萬名觀眾進場，刷新香港故宮文化博物館開幕以來的最高周末入場人數紀錄。館方指出，展覽推出的約170種文創商品均廣受好評，當中博物館推出的IP「法老貓」尤為受到歡迎，一套6款的盲盒共賣出10萬盒，其中首批1萬多個盲盒在展覽開幕兩周內售罄；所有周邊產品為博物館帶來超過3,300萬元收入。
香港故宮文化博物館館長吳志華表示，今次展覽周邊產品收入會用作恆常展覽營運和研究經費。他又指，今次盲盒大賣令館方明白結合文創產品與文化內涵、文化價值及內涵，是展覽成功的關鍵；未來將總結經驗，推出更多更高質量的文創產品，並將賺得的錢用作博物館日常展覽與研究經費。
吳志華提到，埃及方面對文創產品和考古發現讚賞有加，尤其對多媒體展品深感興趣，因此香港故宮博物館將贈送所有多媒體展品；而博物館運用尖端光雕投影技術，虛擬復原高逾2.85米的傳奇法老圖坦卡門巨像，在展覽閉幕後亦將其贈予收藏圖坦卡門巨像的埃及國家博物館，與埃及同儕共享文物數碼復原與當代展示經驗，以科技活化文化遺產。
▼參觀者選購展覽限定周邊產品▼
埃及最高文物委員會：閉幕非終點
埃及最高文物委員會秘書長H.E. Hisham El-Leithy表示，2026年為中埃兩國建交70周年，雙方期待在此基礎上，將更多珍貴文物與展覽帶到中國和香港，進一步深化兩國長達70年的外交與文化關係。他強調，展覽雖然閉幕但並非終點，埃及方面正計劃與香港的博物館合作舉辦一系列全新的展覽，並將在不久後宣佈相關協議。
博物館將於今年秋冬陸續呈獻多項展覽，涵蓋清代宮廷「造辦處」工藝與設計、清宮四季生活美學、東正教藝術瑰寶，以及絲綢之路佛教藝術珍品等，推動中國與世界文明的對話，實踐博物館作為全球文化交流平台的長遠使命。
9月起推出多項優惠
另外，香港故宮文化博物館明日起推出多項門票及會籍優惠。9月份率先推出「二人同行」成人門票優惠，售價由240元起(原價300元)，可參觀展廳1至8；10月則推出親子門票，包括售價由300元起的「三人同行」組合(原價375元)及190元起的「二人同行」組合(原價225元)，適用於展廳1至7及展廳8或9。館方明日至10月11日期間亦推出「香港故宮之友」家庭會籍限時優惠，以港幣988元(原價1,200元)發售，涵蓋兩位成人及一位小童或全日制學生，只限微信小程序及實體櫃台購買。