古埃及文明大展今結束累計67萬人次進場　周邊產品衍3300萬元收入

「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」展期最後一日仍有不少參觀者，整個展覽共吸引67萬人次入場。(周令知攝)

香港歷來規模最大的古埃及文物珍藏展「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」今日正式煞料。香港故宮文化博物館表示，9個月展期吸引逾67萬人入場參觀，展覽限定的周邊產品更為博物館帶來超過3,300萬元收入，其中盲盒產品近賣出10萬盒。館方表示，古埃及展成果斐然，並將虛擬復原的傳奇法老圖坦卡門巨像贈予埃及國家博物館。

由香港故宮文化博物館與埃及最高文物委員會聯合主辦的「古埃及文明大展」由去年11月20日開放，展出至今晚6時閉幕。館方表示，展覽於9個半月展期內共迎來超過67萬人次訪客，當中本地人與旅客各佔一半，內地客佔四成；在最後兩個周末吸引超過1.2萬名觀眾進場，刷新香港故宮文化博物館開幕以來的最高周末入場人數紀錄。館方指出，展覽推出的約170種文創商品均廣受好評，當中博物館推出的IP「法老貓」尤為受到歡迎，一套6款的盲盒共賣出10萬盒，其中首批1萬多個盲盒在展覽開幕兩周內售罄；所有周邊產品為博物館帶來超過3,300萬元收入。

香港故宮文化博物館館長吳志華表示，今次展覽周邊產品收入會用作恆常展覽營運和研究經費。他又指，今次盲盒大賣令館方明白結合文創產品與文化內涵、文化價值及內涵，是展覽成功的關鍵；未來將總結經驗，推出更多更高質量的文創產品，並將賺得的錢用作博物館日常展覽與研究經費。

吳志華提到，埃及方面對文創產品和考古發現讚賞有加，尤其對多媒體展品深感興趣，因此香港故宮博物館將贈送所有多媒體展品；而博物館運用尖端光雕投影技術，虛擬復原高逾2.85米的傳奇法老圖坦卡門巨像，在展覽閉幕後亦將其贈予收藏圖坦卡門巨像的埃及國家博物館，與埃及同儕共享文物數碼復原與當代展示經驗，以科技活化文化遺產。