車Cam直擊｜油麻地馬路兩歲幼童遊蕩　途經司機發現抱起母遭口頭警告

油麻地發生幼童於馬路上遊蕩事件。

昨日（30日）一名幼童於油麻地麗翔道馬路上遊蕩，一名途經的司機發現後立即落車將他抱起，並報警交由警員處理。據了解，男童的母親亦報警指其兒子在附近公園走失，經警方調查後，終母子重逢。

有關影片今日（31日）於網上流傳，從影片中可見，Cam主的車行駛至油麻地麗翔道、近渡船街支路時，突然發現有一名年幼兒童獨自站在馬路邊暗位，十分危險，於是立即停車，並落車抱起該名幼童返回路邊，再報警求助。Cam主一返回路邊，隨即有一輛私家車駛至，影片至此結束。下一張照片則可看到了一輛警車，及兩名軍裝警員站在路旁，其中一名警員手抱著一名幼童。Cam主在帖文中寫道：「唔知佢翻到父母身邊未呢？琴日（30日）係麗翔道馬路中執咗個三歲左右小男孩，交咗俾警察。」