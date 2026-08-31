科技園展開25周年慶祝活動　香港於高潛力初創領域評分全球第五

科技園公司以「Together to NEXT」揭開慶祝活動序幕。活動匯聚創科合作夥伴、園區公司、業界領袖、學術界及初創企業代表，共同見證科技園公司過去25年的非凡歷程。展望未來，科技園公司主席鍾郝儀表示會建立多元人才生態圈，善用科技釋放潛能；深化科技與產業融合發展；拓展全球創科版圖；以實際行動拉近創科未來與當下之距離。

香港科技園公司宣布展開25周年慶祝活動，將以「創科．與新俱來」作主題。同時，科技園公司公布與全球領先科技市場情報機構CB Insights合作發表研究報告，當中顯示香港在Mosaic評分以370分排名亞洲第一及全球第五。

為開啟創科新篇章，科技園公司與CB Insights合作發布白皮書。報告顯示亞洲的人工智能投資持續加速，其中物理人工智能表現最為突出。2025年機械人及人工智能基礎設施的融資額分別達261億美元及214億美元，超越生成式人工智能及金融科技。中國在機械人及工業人形機械人基礎模型、視覺語言模型及自動駕駛模型的新興賽道佔據主導地位，相關交易數量幾乎包攬區內市場。

內地引領物理人工智能發展

科技園公司行政總裁黃秉修表示，亞洲創新力量的崛起，正改寫全球創新格局。矽谷以單一及一站式創新樞紐的模式發展，而亞洲正以中國內地為重要科技引擎，正發展更快速、更專業化的全球創新網絡。隨着亞洲為初創生態圈樹立新標竿，香港作為「超級聯繫人」及「超級增值人」的角色更為重要。科技園公司亦正提升成為創科生態圈指揮家之角色，致力為創新者連繫資金、人才，深化與中國內地市場之聯繫，以及通往全球市場的可靠渠道，助力創新企業開拓更龐大的國際市場。