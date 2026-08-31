有醫療中心聲稱一疫苗預防多種癌症　衞生署稱誤導必嚴肅跟進不姑息

衞生署表示，對於有醫療中心向顧客提供聲稱能預防多種癌症的疫苗「Wilms' tumour 1」，現正嚴肅跟進包括展開執法行動，並向內地和香港的其他相關執法單位通報個案。署方強調，「WT1」疫苗並非香港註冊藥劑製品，而任何廣告聲稱可提供該疫苗作防癌用途屬誤導聲稱，針對相關個案定必嚴肅跟進，絕不姑息。

今年7月衞生署收到舉報指，「亞太醫療中心」及其關聯機構在社交平台聲稱可提供「WT1」疫苗，懷疑違反《藥劑業及毒藥條例》規定。署方針對有關處所展開多次突擊巡查行動，並在周一再次突擊巡查亞太醫療中心及港九共7個處所，嚴正提醒涉事處所負責人，非法提供任何未經註冊的藥物會觸犯《藥劑業及毒藥條例》。署方會持續密切監察有關處所以及蒐集相關情報，針對違法違規情況果斷採取執法行動。