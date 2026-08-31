有醫療中心聲稱一疫苗預防多種癌症　衞生署稱誤導必嚴肅跟進不姑息

衞生署表示，對於有醫療中心向顧客提供聲稱能預防多種癌症的疫苗「Wilms' tumour 1」，現正嚴肅跟進包括展開執法行動，並向內地和香港的其他相關執法單位通報個案。署方強調，「WT1」疫苗並非香港註冊藥劑製品，而任何廣告聲稱可提供該疫苗作防癌用途屬誤導聲稱，針對相關個案定必嚴肅跟進，絕不姑息。
今年7月衞生署收到舉報指，「亞太醫療中心」及其關聯機構在社交平台聲稱可提供「WT1」疫苗，懷疑違反《藥劑業及毒藥條例》規定。署方針對有關處所展開多次突擊巡查行動，並在周一再次突擊巡查亞太醫療中心及港九共7個處所，嚴正提醒涉事處所負責人，非法提供任何未經註冊的藥物會觸犯《藥劑業及毒藥條例》。署方會持續密切監察有關處所以及蒐集相關情報，針對違法違規情況果斷採取執法行動。
呼籲市民切勿輕信廣告傳言
衞生署提醒市民，「WT1」疫苗並非香港註冊藥劑製品，現時亦沒有發現內地或任何海外藥品監管機構有註冊紀錄。任何廣告聲稱可提供該疫苗作防癌用途，均屬誤導聲稱並涉嫌詐騙，任何醫護人員誤導病人「WT1」具防癌或抗癌作用，或令病人延醫診治，屬嚴重專業失德行為。衞生署呼籲市民切勿輕信廣告或傳言，注射不明物質，以免危害健康，甚至延誤就醫。因應個案可能涉及醫生的專業操守，衞生署已轉介至香港醫務委員會跟進。
另一方面，衞生署經審查涉案機構的廣告內容，發現其涉嫌違反《不良廣告(醫藥)條例》的規定，早前已根據既定程序及機制，向有關公司發出警告信，並要求移走或刪除相關廣告內容。署方同時亦已就有關廣告於內地社交媒體發佈而可能對公眾構成的嚴重健康風險，通報內地相關執法單位跟進。署方強調，香港的醫療水平享譽國際，衞生署會繼續嚴肅跟進，絕不容許任何人假借防癌之名危害公眾健康。