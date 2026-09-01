防護中心料開學後爆發趨嚴重 流感疫苗計劃9.17展開

供應的4款疫苗分別來自3間供應商，確保供應穩定，而其中一款注射式滅活疫苗因要進行測試，會延遲至下月中才供港。衛生防護中心總監徐樂堅稱，如果A供應商稍遲，B供應商的疫苗亦可補充需求，因此即使有供應商較遲到貨，整體接種工作仍可提前開始。他又說，本港自今年6月底進入流感季節後，流感活躍程度在7至8月中持續攀升，目前嚴重個案主要涉及「一老一幼」，預期開學後傳播情況會更嚴重，學校甚至會陸績出現爆發，呼籲市民盡快接種流感疫苗。

衛生署最早會在接種計劃開始翌日展開學校外展計劃，今年有逾九成九學校參與，署方會把未有參與的14間學校名稱上載至衛生防護中心網頁。徐樂堅稱，中心今年在外展計劃新增「醫健通電子同意書」功能，讓家長透過專屬的學校二維碼，為子女電子簽署疫苗接種同意書，毋須再以紙本方式處理。中心至今已收到約1.6萬名學生的電子同意書，預計外展工作可在12月中前完成。

陳美寶籲學生預早出門

香港天文台預計今日天氣惡劣，運輸及物流局長陳美寶提醒學生和家長應留意天氣狀況及交通消息，「帶備雨具，安全出行」，並應預早出門和盡量使用公共交通工具，駕駛人士則盡量避免駕車前往學校區。運輸署已提醒鐵路、專營巴士、渡輪、的士等主要公共運輸服務營辦商提供充足服務，並在有需要時加密和調配後備班次和人手。