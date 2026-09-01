機械人融入日常生活 AI店長與調酒員來港工作

機械人融入人類日常生活已成大趨勢。由機器人全自主營運的零售店今日起投入服務，並於紅磡新海濱、灣仔海濱及啟德體育園同步開業。除擔當店長外，中環蘭桂坊亦出現調酒機械人，為客人酙酒和互動。 具身智能企業北京銀河通用機器人有限公司與香港投資管理有限公司昨在啟德體藝館舉行「銀河通用Galbot Store香港啟動禮暨機器人巡禮」，並宣布全港首家機器人全自主零售店正式投入營運。

「小蓋」以廣東話為陳茂波介紹產品 人形機器人店長「小蓋」昨首天正式在港上班，出席活動的財政司長陳茂波即場進行「首單體驗」，陳茂波向小蓋諮詢有甚麼推介，而「小蓋」亦以廣東話介紹期間限定的開學大禮包。「小蓋」在沒有人類同事遙控下，憑藉自主感知與決策能力完成接單、取貨及交付的流程，展示全自主AI零售模式。 陳茂波致辭時表示，人工智能已進入突破性發展階段，具身智能讓AI真正「動起來」，成為物理世界的高效助手。機器人結合語言大模型、機器視覺及動作控制等技術，可在不同場景執行任務。他認為香港具備國際化應用場景、研發生態及資本支持，可為新技術提供「敢試、可試」空間，推動具身智能技術落地發展。銀河通用創始人兼首席技術官王鶴認為，香港擁有國際化營商環境及豐富應用場景，是具身智能技術走向全球的重要試驗場，希望透過實際應用讓公眾看到機器人融入各行各業的發展潛力。

除「小蓋」外，啟動禮上亦展示多款銀河通用的機器人，包括剛於北京世界機器人大會亮相的最新雙足人形機器人「銀河星仔」Galbot ET1，以及重載工業機器人S1等。

蘭桂坊推機械人調酒 此外，蘭桂坊集團聯同內地機械人企業智平方，引入首台智能調酒機械人。蘭桂坊集團主席盛智文表示，機械人是科技發展的新趨勢，而蘭桂坊一向樂於嘗試創新事物，因此決定引入機械人，相信能吸引遊客及市民駐足參觀和拍照。他又感謝智平方對蘭桂坊的信任，選擇在此展示機械人技術，向國際市場展現中國在機械人領域的創新成果。他透露，機械人預計約兩周後正式投入服務。屆時，顧客可透過平板電腦點酒，再由機械人根據訂單自動取杯及斟酒，亦可與顧客互動交流。