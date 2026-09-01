連續15個月錄增長 7月零售總銷貨價升4.5%

按主要類別分析，7月表現最佳的是珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，銷貨價值按年升19.7%；電器及其他未分類耐用消費品，上升11.5%；藥物及化妝品增長7.3%。另一方面，汽車及汽車零件銷貨價值下跌18.2%，燃料跌18%，中藥亦跌13.7%。

政府發言人表示，7月零售銷售增長動力保持強韌，整體零售銷貨價值維持平穩增長，網上零售增長較快，反映消費開支持續轉向數碼渠道。發言人指出，經濟持續擴張、住戶收入增加及勞工市場穩定，有助支持消費氣氛，而一連串大型活動及旅客增長亦有望為零售業帶來進一步支持。

零售管理協會主席謝邱安儀表示，7月受颱風及連場大雨等惡劣天氣影響，不但本地市民減少外出消費，訪港旅客的消費意欲亦受打擊。雖然8月天氣較7月改善，但零售表現仍較商戶預期遜色，主要由於港人外遊情況持續。展望9月市道，她表示，今年中秋節補假落在星期六，未有形成長周末，相信港人外遊意欲或會減弱；同時內地將有3天連假，預料可吸引更多旅客來港消費。此外，去年9月曾受多個颱風吹襲，基數較低，有利今年錄得較佳按年增長。不過，9月零售表現仍有待觀察。一來缺乏長假期或影響節日消費氣氛；加上臨近「十一黃金周」，部分內地旅客或延至10月才來港旅遊，相關效應仍須進一步觀察。