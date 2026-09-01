聯合行動瓦解貪污圍標集團 涉27屋苑工程合約達5億 50人被捕

廉政公署、警方及競爭事務委員會採取聯合行動，瓦解一個涉嫌操控樓宇維修工程的貪污圍標集團，涉案樓宇維修項目遍及全港27個屋苑及大廈，工程合約初步估計總值近5億元；拘捕50人，包括工程顧問及法團成員，部分人有三合會背景。據了解，其中一個涉事屋苑為北角新都城。 被捕人士包括工程承辦商、工程顧問、註冊檢驗人員及法團主席和成員，年齡介乎24歲至77歲。聯合行動於8月26至27日展開，搜查39個處所，包括多間工程承辦商及顧問公司辦公室，以及涉案人士住所，檢走大批工程文件及會計紀錄。

廉署鎖定3大廈維修工程 廉署早前接獲市民有關樓宇維修貪污投訴後展開調查，鎖定東區、灣仔及油尖旺3項商住及住宅大廈維修工程，總值接近2億元，並成功阻止部分尚未批出的工程合約。 初步調查顯示，涉案工程承辦商、即集團主腦，涉嫌行賄工程顧問及部分法團成員，取得多項樓宇大維修工程合約。涉案承辦商在標書評估報告中隱瞞其定罪紀錄以便順利中標；亦將大維修工程項目分拆處理，以繞過須經由業主批核的程序。廉署又懷疑涉案的註冊檢驗人員未有妥善履行職責，已將個案轉介屋宇署跟進。行動中，廉署拘捕8男2女(39至77歲)，並在一名工程顧問處所檢獲逾120萬元現金，懷疑為部分賄款。

行動源於去年調查九龍城區一工程 競委會則調查23個分布港九新界8區的維修工程項目，涉案合約總值約3億元。部分工程的招標早於競委會介入前已被推翻，部分則已開展或完成，競委會正陸續聯絡涉案樓宇的持份者。 競委會指，行動源於去年8月針對九龍城區一個私人屋苑維修工程展開的搜查，揭發有關集團涉嫌在多個工程招標期間從事反競爭行為，包括透過發放俗稱「功課」的價格指示操控投標報價，並經中間人協調，與其他圍標集團合作安排旗下承辦商參與投標，以提高中標機會。相關行為涉嫌涉及圍標、瓜分市場、合謀定價及交換敏感資料，違反《競爭條例》下的「第一行為守則」。

註冊檢驗人員離世後仍「簽署」文件 警方就一宗樓宇維修工程「串謀使用虛假文書」案拘捕3名男子，分別為建築公司董事、結構工程師及承建商董事，於2022年就著港島某屋苑中13個住宅單位的小型工程，涉嫌向屋宇署提交13份偽造工程完工證明書，而有關註冊檢驗人員簽署據稱是在其身故後才出現。 警方同期搗破九龍區3個非法釣魚機賭博場所，拘捕37人，涉嫌干犯營辦賭博場所及在賭場以外任何場所進行賭博等罪行。 廉署、警方及競委會表示，會繼續加強合作，打擊樓宇維修工程涉及的貪污、圍標及黑社會活動，並呼籲業主及法團積極參與樓宇管理，發現可疑情況應盡快向執法部門舉報。