古埃及文明大展 吸逾67萬訪客 法老IP周邊收益逾3300萬元 館長吳志華：將推更多高質文創產品 學者分析：難複製「埃及文創」佳績

掀起全城古埃及文化熱潮的「古埃及文明大展」昨圓滿閉幕，9個半月的展期共吸引逾67萬人次入場，而展覽限定的周邊產品為博物館創下超過3,300萬元的收入，其中盲盒產品更售出近10萬盒。館方指，將文創產品與文化內涵結合是展覽成功的關鍵，計劃未來總結經驗，推出更多高質量的文創產品。不過，有學者認為是次周邊產品的收入成績「不壞，但也不是非常好」，且未來未必能夠找到同等吸引力的IP以複製此成果。 攝影：周令知

是次展覽合共推出約170種文創商品，為博物館帶來超過3,300萬港元收益。其中，原創IP「法老貓」大受歡迎，一套6款的盲盒系列累計售出近10萬盒，首批1萬多個盲盒在展覽開幕僅兩周內售罄。 獲啟示：文創產品可支持展覽發展 香港故宮文化博物館館長吳志華表示，9個半月展期共迎來逾67萬人次訪客，文創商品帶來3,300萬元收益，足見優質文創產品與文化產業化的發展潛力。他又稱，「給我們很大的啟示就是，我們的文創產品和有文化價值、文化內涵的(盲)盒支持到整個展覽發展。」未來將總結經驗，在往後的展覽推出更多高質素的文創產品，而周邊收益將撥作博物館的恆常展覽營運與研究經費。他續指，埃及方面對展覽的多媒體技術與考古展示讚賞有加，館方因此決定將所有多媒體展品贈予埃及；其中包括運用尖端光雕投影技術、虛擬復原高逾2.85米的傳奇法老圖坦卡門巨像，在展覽閉幕後將正式贈送予埃及國家博物館，與埃方共享文物數碼復原與當代展示經驗，以科技活化文化遺產。

(左)H.E. Hisham El-Leithy及吳志華表示，展覽是埃及與中國文化交流的重要里程碑。

李兆波：銷售佳歸功埃及文化獨特魅力 金融學者李兆波接受本報訪問時分析，本次埃及文物展，總銷售收入達到3,300萬港元，以訪客人次計算，即平均每位貢獻約49.5港元，認為成績「不壞，但也不是非常好」；收益應歸功於埃及文化獨特魅力，因「法老」本身就是一個充滿神祕色彩且極具吸引力的主題。 然而，他認為，香港文創經濟要重現今次埃及文物展般的高峰並不容易，因要延續這股熱潮須尋找同等吸引力的文化題材，而坊間同等吸引力的IP，如迪士尼、日本動漫等，其版權成本不輕，尋找同等吸引力且兼顧成本效益的文化題材成為挑戰。

全新古埃及展將再登陸西九 另外，埃及最高文物委員會秘書長H.E. Hisham El-Leithy表示，適逢2026年中埃建交70周年，雙方期待在此深厚基礎上，將更多珍貴文物與展覽帶到中國和香港，進一步深化兩國的外交與文化交流。他強調，今次閉幕並非終點，埃及正計劃把另一個包括古埃及不同時期文物的特別展覽帶到西九，讓香港市民欣賞，相關協議於不久後公布。 秋冬陸續辦多項展覽 香港故宮文化博物館亦表示，今年秋冬陸續呈獻多項重磅展覽，涵蓋清代宮廷「造辦處」工藝與設計、清宮四季生活美學、東正教藝術瑰寶，以及絲綢之路佛教藝術珍品等，持續推動中國與世界文明的對話，實踐博物館作為全球文化交流平台的長遠使命。