天氣｜天文台料一號風球維持至明早　較低機會改發三號風球

天文台預料一號戒備信號會在今日餘下時間及明早維持，除非沙德爾顯著增強及其相關的強風區更為接近珠江口一帶，否則本港普遍吹強風的機會不大，今明兩日需要改發三號強風信號的機會較低。按照現時預測，沙德爾會在星期四（9月3日）於南海東北部及廣東東部沿岸一帶徘徊，而隨後路徑及強度存在相當大變數，預料熱帶氣旋警告信號可能需要維持至本周後期。

【15:45更新】 天文台指熱帶氣旋沙德爾正在本港東南約200公里外掠過，預料會在今晚至明日（9月2日）靠近廣東東部沿岸並逐漸增強，其外圍雨帶會為本港帶來狂風驟雨。受沙德爾與東北季候風的共同影響，本港離岸及高地會間中吹強風。

【12:54更新】今日(1日)是新學年開學日，一號戒備信號仍然生效。天文台表示，受沙德爾與東北季候風的共同影響，本港正普遍吹和緩至清勁偏北風，離岸間中吹強風。由於受地形屏蔽，今日日間本港普遍吹強風的機會不大，一號戒備信號會至少維持至下午6時。

天文台預料沙德爾會在下午稍後於本港東南約200公里外掠過，隨後在今晚至明日(2日)逐漸增強並靠近廣東東部沿岸，本港風力會逐步上升，天文台會視乎沙德爾的強度、其相關的強風區與珠江口的距離，以及本地風力變化，評估屆時是否需要改發三號強風信號。