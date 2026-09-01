天氣｜天文台料一號風球維持至明早　較低機會改發三號風球

【15:45更新】天文台指熱帶氣旋沙德爾正在本港東南約200公里外掠過，預料會在今晚至明日（9月2日）靠近廣東東部沿岸並逐漸增強，其外圍雨帶會為本港帶來狂風驟雨。受沙德爾與東北季候風的共同影響，本港離岸及高地會間中吹強風。
天文台預料一號戒備信號會在今日餘下時間及明早維持，除非沙德爾顯著增強及其相關的強風區更為接近珠江口一帶，否則本港普遍吹強風的機會不大，今明兩日需要改發三號強風信號的機會較低。按照現時預測，沙德爾會在星期四（9月3日）於南海東北部及廣東東部沿岸一帶徘徊，而隨後路徑及強度存在相當大變數，預料熱帶氣旋警告信號可能需要維持至本周後期。
【12:54更新】今日(1日)是新學年開學日，一號戒備信號仍然生效。天文台表示，受沙德爾與東北季候風的共同影響，本港正普遍吹和緩至清勁偏北風，離岸間中吹強風。由於受地形屏蔽，今日日間本港普遍吹強風的機會不大，一號戒備信號會至少維持至下午6時。
天文台預料沙德爾會在下午稍後於本港東南約200公里外掠過，隨後在今晚至明日(2日)逐漸增強並靠近廣東東部沿岸，本港風力會逐步上升，天文台會視乎沙德爾的強度、其相關的強風區與珠江口的距離，以及本地風力變化，評估屆時是否需要改發三號強風信號。
沙德爾的外圍雨帶正為本港帶來狂風驟雨及雷暴。過去兩三小時，本港多處地區錄得約10毫米雨量，而新界東部的雨量更超過20毫米。預料今日本港仍間中有狂風驟雨及雷暴，市民請留意天文台的最新天氣消息。
【07:58更新】本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣狂風驟雨，部分地區雨勢較大及有雷暴。日間最高氣溫約29度。吹和緩偏北風，風勢漸轉清勁，離岸及高地間中吹強風。海有湧浪。天文台展望，明日風勢較大，有幾陣狂風驟雨，海有湧浪。隨後一兩日仍有幾陣驟雨。天文台又指，熱帶氣旋沙德爾會在今明兩日以偏東方向橫過南海北部，逐漸靠近廣東東部沿岸。受其與東北季候風的共同影響，今明兩日華南沿岸風勢較大及有狂風驟雨，海有湧浪。沙德爾會在本週後期稍為減弱，但廣東沿岸仍有幾陣驟雨。此外，位於菲律賓以東之西北太平洋的低壓區會逐漸增強並在未來一兩日移向琉球群島一帶。