天氣｜1號風球至少維持至中午12時　開學日狂風驟雨

今日(1日)是新學年開學日，一號戒備信號仍然生效。天文台表示，今日(1日)在上午7時，熱帶低氣壓沙德爾集結在香港之西南偏南約350公里，即在北緯19.3度，東經113.0度附近，預料向東或東北偏東移動，時速約18公里，橫過南海北部。受沙德爾與東北季候風的共同影響，本港正普遍吹偏北風。受地形屏蔽，今早本港普遍吹強風的機會不大，一號戒備信號會至少維持至中午12時。隨著沙德爾在今日下午至明日(2日)靠近廣東東部沿岸並逐漸增強，預料本港風力會逐步上升。天文台會視乎沙德爾的強度、其相關的強風區與珠江口的距離，以及本地風力變化，評估屆時是否需要改發三號強風信號。

本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣狂風驟雨，部分地區雨勢較大及有雷暴。日間最高氣溫約29度。吹和緩偏北風，風勢漸轉清勁，離岸及高地間中吹強風。海有湧浪。天文台展望，明日風勢較大，有幾陣狂風驟雨，海有湧浪。隨後一兩日仍有幾陣驟雨。天文台又指，熱帶氣旋沙德爾會在今明兩日以偏東方向橫過南海北部，逐漸靠近廣東東部沿岸。受其與東北季候風的共同影響，今明兩日華南沿岸風勢較大及有狂風驟雨，海有湧浪。沙德爾會在本週後期稍為減弱，但廣東沿岸仍有幾陣驟雨。此外，位於菲律賓以東之西北太平洋的低壓區會逐漸增強並在未來一兩日移向琉球群島一帶。