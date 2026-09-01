內地漢疑偷行李斷正狡辯「沒丟東西報警幹嘛」　港男斥：中國人臉被你丟了(有片)

一名香港男子近日搭乘飛往曼谷的航班時，疑似遭一名內地漢從頭頂行李艙「順手牽羊」斷正，內地漢飛機抵達曼谷後隨即遭警方拘留。事件過程中，內地漢不斷強調自己只是「拿錯了包包」，並質疑事主沒有實際損失，為何還要報警。
社交平台Facebook帳號「sidegas」8月26日上載影片表示，這已經是他短短兩個月內第二次在搭乘飛機時遇到疑似竊盜事件。事發時，內地漢從行李艙取下男事主的袋，並帶回自己的座位，開始翻找裡面的物品。事主發現後立即制止，內地漢矢口否認偷竊，聲稱自己只是「拿錯了包包」，事主直指，袋內的現金已經露出來，認為對方只是沒有成功把財物帶走，並非「拿錯」。內地漢又質疑港男報警的必要性：「你丟東西了嗎？你還報警，這不耽誤事嗎？」事主則認為，是否有成功偷走財物與是否涉嫌偷竊是兩回事。
事主：「沒有成功偷走東西」不能不了了之
後來，事主詢問對方：「你是中國來的嗎？」內地漢回答：「是。」事主隨即直斥：「中國的臉都被你丟到國外了。」內地漢則自顧自地反駁：「你在幹嘛啊你又沒丟東西」。內地漢在過程中嘗試圖與受害者和解，並提出如果有損失願意賠償，但事主仍選擇報警。航班抵達曼谷後，警方介入處理，涉事內地漢被帶走並接受調查。事主表示，自己之所以堅持報警，是因為類似情況並非第一次發生，若只是因為「沒有成功偷走東西」便不了了之，難以避免同類事件再次發生，因此決定將事件交由警方處理。