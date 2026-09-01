開學｜蔡若蓮：學齡人口下降屬結構問題　各種措施協助學校「軟著陸」

教育局局長蔡若蓮今日(1日)到秀茂坪一間小學了解開學日情況，她表示學齡人口下降屬結構性問題，一直以各種措施協助學校「軟著陸」，讓學校循序漸進調整人數、班數等。去年有部分學校獲「派0班」，當中有學校以合併的方法匯聚資源、壯大教師團隊，讓學生有更優質的學習環境。

教育局早前邀請直資學校申請「直資擴容」，即上調班級數目及每班學生人數，透過學生自資入讀模式，加大錄取持學生簽證的非本地學生。蔡若蓮表示，直資學校議會積極到東南亞不同地方推廣計劃，家長反應熱烈，在本月底完成點算學生人數後，再計算有多少非本地學生來港。