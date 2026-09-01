開學｜蔡若蓮：學齡人口下降屬結構問題　各種措施協助學校「軟著陸」

教育局局長蔡若蓮今日(1日)到秀茂坪一間小學了解開學日情況，她表示學齡人口下降屬結構性問題，一直以各種措施協助學校「軟著陸」，讓學校循序漸進調整人數、班數等。去年有部分學校獲「派0班」，當中有學校以合併的方法匯聚資源、壯大教師團隊，讓學生有更優質的學習環境。
教育局早前邀請直資學校申請「直資擴容」，即上調班級數目及每班學生人數，透過學生自資入讀模式，加大錄取持學生簽證的非本地學生。蔡若蓮表示，直資學校議會積極到東南亞不同地方推廣計劃，家長反應熱烈，在本月底完成點算學生人數後，再計算有多少非本地學生來港。
呈分試科目比重將優化
另外，本屆小五學生起呈分試科目比重將優化，常識科分拆為科學科及人文科，並首次納入體育科。蔡若蓮表示，公布優化安排至今約兩年，學校有足夠時間準備，亦有提供額外資源予學校。她希望透過科學科，令學生在數位化、人工智能高速發展的時代，從小打好基礎，並透過人文科加強學生的人文關懷、增加歷史文化及知識等。至於體育科，則希望各方共同重視學生的健康及全人發展。
蔡若蓮又表示，新學年將迎來香港回歸30周年，而「心繫家國」系列活動將會以此為主題，組織各種跨校、校本或全港活動，讓學生了解國家及香港的發展及成就等，期望教師學生共同參與。