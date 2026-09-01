漁護署推「優鮮港品」品牌 278漁農場獲認證 44商戶合作推廣本地食材 (周令知攝)

漁護署早前推出漁農產品新統一品牌「優鮮港品」，署方今日(1日)表示，品牌推出短短兩個月內，已有 278個獲認證的魚場和農場，預期很快可突破 300個；而​首階段加入的「同行者」夥伴已達逾40多個，當中包括餐廳、批發商、分銷商、零售商等。署方表示，將繼續從多方面推廣品牌，以提升品牌的知名度，期待更多業界伙伴加入。 在今年7月推出的「優鮮港品」計劃下，獲認證魚場和農場的產品會設溯源制度，讓消費者對食品安全和來源透明度更有信心。市民以手機掃描獲認證產品的專屬「溯源標籤」，即時可查閱產品來源，如農場或養殖場名稱，以及生產日期和食品安全檢測結果等資料。

署理漁農自然護理署署長黎存志表示，本地漁農「同行者」新品牌​核心目標，除了​切合環保趨勢，亦希望將優質的本地漁農產品帶給廣大市民，做到「由農場到餐桌」。他續指，漁農署將多方面推廣該品牌以提升知名度，期望更多業界夥伴加入，共同支持本地品牌與漁農業的可持續發展。 9月公開同行者名單 是次「優鮮港品」計劃品牌由海洋公園擔任推廣者，海洋公園助理可持續發展教育總監張可怡表示，持續透過多渠道推廣「優鮮港品」，提升品牌知名度。她又透露，​預計9月份將陸續公開同行者名單，讓市民了解使用或出售本地農產品的零售商和餐廳，並吸引更多業界夥伴加入。

大家樂蘑菇忌廉酥皮湯採用本地蘑菇 大家樂集團為優鮮港品計劃的「同行者」之一，企業傳訊及可持續發展總監趙樂思表示，公司旗下四大餐飲品牌，大家樂、上海老老、Oliver's Super Sandwiches 及意粉屋均採用了優鮮港品計劃下的農產品，其中全線大家樂推出的蘑菇忌廉酥皮湯便使用了本地白蘑菇。 趙樂思表示，本地食材雖然成本相對較高，但因採購量大存議價空間，且能滿足消費者多樣化需求，加上能透過縮短運輸距離，實現減碳與推動公司的ESG目標，故是多贏的措施。她又指，消費者對本地食材的需求與日俱增，本地食材市場潛力巨大，未來期望與漁農自然護理署保持緊密合作，評估時令與食材供應情況，考慮引入更多如蔬菜或魚類等本地食材。