衝破語言局限 旅龜學習打造數碼教育與人才培育新典範

在香港這座國際大都會中，不少非華語學生雖然土生土長，眼中閃爍著對未來的渴望與熱情，卻往往因為中文非母語，在升學、放榜以至求職等人生關鍵時刻被一道「語言閘門」阻擋。有見及此，教育科技公司旅龜學習打破傳統沉悶的死記硬背模式，運用自主研發的數碼教材與電子教育平台，透過靈活的情境體驗教學，協助非華語學生將中文轉化為生活的實用工具。 打破傳統死記硬背 數碼教學重建學習信心 旅龜學習聯合創辦人暨行政總裁羅建忠表示，開拓這項非華語學生中文培訓業務的初衷，源於對少數族裔學生困境的深刻體會。許多非華語孩子本身具備極佳能力，卻因中文科考試成績欠佳而與心儀的學校或工作擦身而過。旅龜學習認為這不僅是語言能力問題，更關乎社會公平，因此跳脫傳統補習班「背生字、考高分」的框架，發揮科技公司的技術優勢，將互動電子教育工具融入生活情境與遊戲之中。

從餐廳點餐到撰寫通訊軟體訊息，旅龜學習結合創新數碼教材與平板電腦互動，讓學生在實際應用中體會到中文是生活中的便利工具而非冰冷的考題。當學生能夠運用中文為自己和家人解決問題時，學習信心便油然而生。羅建忠指出，這套數碼教學方法徹底告別傳統課堂的枯燥乏味，從聽、說、讀、寫多管齊下，協助學生跨越語言障礙，建立長遠的自信心。 學生親歷轉變 多元化電子教學取代單一書寫 學生們坦言，以往在學校的中文課堂上，教學往往局限於單一的書寫與抄寫練習，面對密密麻麻的生字冊常感到無從下手，甚至覺得中文枯燥乏味。但在旅龜學習的課堂上，老師不再採用傳統單向式書寫，而是以多元化的數碼教材與電子教學工具引導，結合生活化的情境演練與多媒體互動遊戲，讓中文學習變得像遊戲一樣生動活潑。

暑期特別活動 4節公益課堂助力社區民心相通 為了實質幫助非華語學生克服學習痛點，趁著今年暑期開學前夕，旅龜學習特別參與了由一帶一路總商會及新家園協會主辦的《「一帶一路」一同行 社區民心相通》計劃，於旺角社區客廳推出了共4節的「非華語學童中文班之『粵』學『粵』懂」暑期免費義教課程，協助學生在在新學年開學前打好中文基礎，獲得學生們歡迎。

三階段拓展藍圖 從在地融入走向國際人才平台 談及未來的發展，旅龜學習已制定明確的三階段拓展規劃。第一階段將以本次成功經驗為藍本，在未來半年至一年內與更多辦學團體及地區組織合作，於非華語學生集中的學校推廣電子教育示範班並累積成效數據；第二階段則進一步推動數碼教材模組化與標準化，配合自主研發的電子學習平台進行規模化推廣；第三階段旨在打通學習到就業的閉環，結合商界資源為優秀學生提供實習與職涯銜接機會。 展望更長遠的藍圖，旅龜學習並不將眼光局限於在地社區的融入，而是計劃將這套行之有效的數碼中文教學經驗與電子教育平台規範化，進一步推廣至海外地區及一帶一路沿線國家。羅建忠強調，非華語學生本身具備原生的家庭文化與語言優勢，當他們透過數碼科技掌握精準的中文能力後，便能轉化為兼具多語言能力與國際視野的跨文化人才，成為連結香港、祖國與海外市場的經貿橋樑。

發揮獨特優勢 培育具跨文化競爭力的新生代 旅龜學習定位為一站式教育科技與中文學習平台，始終相信今日在課堂裡透過數碼工具克服語言難關的非華語學生，明日將成為香港社會與經濟發展的重要棟樑。隨著全球中文學習熱潮升溫，旅龜學習將持續深化電子教育產品，讓中文能力與科技素養成為這批青年通往國際市場的通行證，在促進社區共融的同時，亦為香港乃至全球市場注入源源不絕的多元人才動力。 如各中小學或機構有需要開設「非華語中文補強支援小組」，歡迎點擊連結了解更多！