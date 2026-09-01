機場登機閘口旁對柱獨自打網球　男童遭國泰地勤勸止：不要在這邊玩啦 (有片)

多做運動身體好，但在適當的場合進行亦很重要。香港國際機場有男童於旅客正登機的閘口旁邊，手執球拍向客運大樓樑柱獨自打網球，自得其樂，及後遭旁邊航空公司地勤人員以普通話勸止。有網民戲稱欣賞其無時無刻想練習的心，但亦有人指出須正視問題。

旁若無人來回打網球

片段未有註明事發日期和時間，據指由片中打網球男童的家長周一上載至社交平台，形容「喜歡網球的人就是這麼純粹，想打哪裏都可以打」。長約18秒的片段可見，身灰短袖上衣和短褲的男童，在T1衛星客運廊禁區16號登機閘口旁邊，拋球並揮拍擊出，待網球擊中樑柱後再調整步幅接波，然後繼續來回打網球。

打網球期間，旅客正陸續在其旁邊閘口查驗機票及登機，惟男童仍專注於眼前的網球，旁若無人。未幾，一名國泰航空的地勤人員見狀，上前以普通話勸止他「不要在這邊玩啦，謝謝」，片段至此結束。