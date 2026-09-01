教大Ocamp性侵案　被告稱其前度均是「靚女」無需非禮普通女仔

一名男學生涉在大學迎新營等地非禮、強姦及偷窺5名女子，案件今日(1日)在高等法院續審。被告在錄影會面時否認曾觸摸對方大腿及胸部等，並稱不會「手都未拖就摸大髀、強吻」，重申不會無緣無故摸他人大髀，又指自己的前度皆是靚女，無需要非禮普通的女仔，稱自己不明白為何多名女事主指控他性侵。
被告Y.L.H.(現年31歲)，被控3項非禮罪、1項強姦罪及1項窺淫罪，除了一項在飛鵝山發生的非禮罪外，其餘控罪均涉及大學迎新營。就他所面對涉及事主C的非禮罪，控罪指他於2023年8月23日，在香港新界某路邊，非禮女子C。事主C供稱自己用餐時遭被告觸摸膊頭及背脊，被告駕車送她回家時又摸手及大腿，調低椅背側身挨近C的大腿，C多次要求停止肢體接觸。被告要求擁抱，乘勢用雙腳用力撐開C的雙腳，以下體隔衣磨擦C下體約3秒，C隨即表示「數5秒，你就自己放手」，被告把手移向C的胸部並大力壓了一下，然後便送C回家。
庭上播放被告的錄影會面片段，指他在2023年8月22日參加教大遊戲學會迎新日，一行人其後到大埔銓仔記雞煲用餐並到太平洋酒吧飲酒，再到海濱公園繼續飲酒，被告需駕車而沒有飲酒，最終駕車送眾人離去。女事主C最後留在車上，待被告送她回屯門，惟被告表明十分疲倦，欲泊車睡覺一會兒，C同意後他泊車到汀九橋附近觀景台，兩人便在車上睡覺。被問到為何捨棄屯門公路而選擇僻靜的青山公路，被告稱屯門公路停車會被警方截查，相反汀九橋景色優美，是「浪漫的地方」。
懷疑因無發展機會而誣告
被告堅稱「無特別嘢」在車上發生，兩人睡覺聊天後，他便載C回家。面對C的指控，他堅決否認並指不會無緣無故摸他人大髀，強調他不會「手都未拖就摸大髀或強吻」。他又稱沒有聽過C在車上表示拒絕肢體接觸，指出自己的前度都是靚女，沒有需要非禮啲如此普通的女生，又澄清並非人身攻擊。他另指遊戲學會有很多靚女，事主C不算特別漂亮，懷疑C妒忌他讚其他人「靚女」，或認為兩人沒有發展機會才會誣告他。
案件編號：HCCC153/2024