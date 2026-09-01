教大Ocamp性侵案　被告稱其前度均是「靚女」無需非禮普通女仔

一名男學生涉在大學迎新營等地非禮、強姦及偷窺5名女子，案件今日(1日)在高等法院續審。被告在錄影會面時否認曾觸摸對方大腿及胸部等，並稱不會「手都未拖就摸大髀、強吻」，重申不會無緣無故摸他人大髀，又指自己的前度皆是靚女，無需要非禮普通的女仔，稱自己不明白為何多名女事主指控他性侵。

被告Y.L.H.(現年31歲)，被控3項非禮罪、1項強姦罪及1項窺淫罪，除了一項在飛鵝山發生的非禮罪外，其餘控罪均涉及大學迎新營。就他所面對涉及事主C的非禮罪，控罪指他於2023年8月23日，在香港新界某路邊，非禮女子C。事主C供稱自己用餐時遭被告觸摸膊頭及背脊，被告駕車送她回家時又摸手及大腿，調低椅背側身挨近C的大腿，C多次要求停止肢體接觸。被告要求擁抱，乘勢用雙腳用力撐開C的雙腳，以下體隔衣磨擦C下體約3秒，C隨即表示「數5秒，你就自己放手」，被告把手移向C的胸部並大力壓了一下，然後便送C回家。