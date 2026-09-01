7歲沙皮混種狗續牌被判斷格鬥犬遭扣留　漁護署：畜養人已領回

漁護署近期加強審視格鬥犬，有狗主上周帶7歲沙皮混種狗到漁護署續狗牌。不過，署方指狗隻是格鬥犬，狗主稱自己患腦癌無法承受照顧格鬥犬的壓力，而棄養狗隻。漁護署表示，涉事狗隻經署方獸醫評估後，認為其具有格鬥犬的身體特徵，因此歸類為格鬥犬種類的混種狗隻。

領養中心為BoBo測試DNA 「愛・領養動物中心」在社交網站發文，指7歲狗隻BoBo一星期前，由主人帶到上水漁護署續狗牌。不過，獸醫「望咗幾眼」便扣留狗隻，指BoBo是格鬥犬。主人被要求出示絕育證明，到獸醫診所後，獸醫寫明BoBo是「MIX」(混種)，但漁護署不接納。 狗主稱患腦癌，心理無法承受，決定棄養BoBo。BoBo由「愛・領養動物中心」接收，到狗酒店暫住。領養中心向多名獸醫、資深犬隻訓練師、行內專家查詢，均指BoBo是混種沙皮犬，特徵包括短又硬的毛髮、大肉嘴、眼睫毛倒生(沙皮狗常見眼疾)。中心會為BoBo進行DNA測試，並向漁護署提交反對通知書。

漁護署：不認同分類可上訴 漁護署回覆《am730》查詢指，有關狗隻上周二被其畜養人帶往動物管理中心，同日經署方獸醫評估後，認為其具有格鬥犬的身體特徵，因此歸類為格鬥犬種類的混種狗隻。狗隻上周五已完成觀察及性情評估，但由於狗隻畜養人需時提交狗隻的絕育文件，畜養人本周一才領回狗隻。 根據《危險狗隻規例》，畜養人如不認同漁護署把狗隻分類為格鬥犬或其種類的混種，可在接獲分類通知後14日內，向狗隻及貓隻分類委員會提出申請，要求決定該狗隻是否格鬥狗隻，委員會在收到相關畜養人上訴後，會按既定程序處理。漁護署指，在處理相關個案時，已向畜養人說明有關程序。

領養中心表示正面對大量狗主恐慌性棄養，義工及救援機構早已超出負荷，如果無人接收狗隻便會被人道毁滅。中心促漁護署提供寬限期，讓狗主補辦狗牌，不要一刀切突擊扣查。而危險狗隻的準則必須公開、科學、透明。漁護署在回覆提到，明白社會各界對格鬥狗隻規管事宜的關注，會繼續以專業、客觀及符合法例的方式處理所有個案，並重申識別及規管格鬥狗隻的目的是保障公眾與動物安全，強調所有執法行動均嚴格按照現行法例進行。