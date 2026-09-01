前法團委員江祥發夫婦涉詐騙「百份百貸款」今提堂 被控3罪准保釋

大埔宏福苑前法團委員江祥發及其妻子涉嫌虛報營收大減，詐騙政府「百份百擔保特惠貸款計劃」逾數十萬港元以為己用，案件今日（9月1日）早上於沙田裁判法院首次提堂，被落案起訴2項詐騙及1項洗黑錢罪。案件押後案件至下月6日再訊，以待控方準備區域法院轉介文件，期間江祥發夫妻獲准以1萬元現金保釋，須居於報稱住址，不得離港或接觸控方證人，每星期到警署報到一次。

藝鍶室內設計工程有限公司董事65歲江祥發及62歲張若蘭，被控於2022年2月8日與4月4日之間及4月25日與6月30日之間，在香港以欺詐手段向香港上海匯豐銀行有限公司虛假陳述江祥發及/或張若蘭及/或藝鍶室內設計工程有限公司就公司銷售下降情況提供的信息，以支持其根據中小企融資擔保計劃申請的「百分百擔保特惠貸款」，該等信息真實準確，並意圖欺詐，誘使匯豐銀行及/或香港按證保險有限公司批准向公司發放231,300港元及100,000港元貸款，使江祥發和/或張若蘭和/或公司獲得利益，和/或對匯豐銀行和/或香港按證保險有限公司蒙受不利或相當程度的可能性會蒙受不利。