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出版：2026-Sep-01 18:42
更新：2026-Sep-01 18:42

創科署第三個InnoHK平台啟動 8研發中心5涉能源價值鏈科研

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創科署第三個InnoHK平台啟動，8研發中心5涉能源價值鏈科研。

創新科技署第三個InnoHK創新香港研發平台「SEAM@InnoHK」正式啟動，將聚焦可持續發展、能源、先進製造及材料四大前沿科技領域。政府向獲選進駐的八間研發中心提供合共約25億元資助，並由本地、內地及海外知名大學和科研機構共同參與。

孫東︰透過推動科研成果產業化及實際應用

創新科技及工業局長孫東致辭時表示，八間中心的研究範圍涵蓋新一代半導體、可持續能源與創新材料、太空製造及智慧能源管理等範疇，配合國家推動高端製造業、戰略性新興產業及綠色轉型的發展方向。他強調，透過推動科研成果產業化及實際應用，香港將加快建設成為國際創新科技中心。

五個涉及能源價值鏈相關研究

獲批的八個研發中心中，有五個涉及能源價值鏈相關研究，包括理工大學的「智能電網與能源技術研究中心」、城市大學的「先進與智慧製造中心」及「可持續材料與先進再生能源技術中心」、科技大學的「香港可再生能源與儲能研發中心」，以及香港大學的「能源與可持續發展功能材料研究中心」。研究範圍涵蓋智能電網、可再生能源、能源儲存、綠氫技術、新能源交通及智慧能源管理等領域。

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中電冀加快能源科研成果落地

中華電力對SEAM@InnoHK正式啟動表示歡迎，認為平台有助匯聚本地及國際科研力量，共同開發創新能源技術，推動香港能源轉型。中電表示，期望透過平台與科研機構深化合作，並運用電力企業的實際營運環境，為研究團隊提供測試及驗證場景，加快科研成果由實驗室走向商業及社會應用。

中電指出，隨着更多本地研發的低碳能源方案成功落地，將有助提升香港創科競爭力，並鞏固香港作為連接內地與國際市場的「超級聯繫人」角色。

先後已推「Health@InnoHK」和「AIR@InnoHK」平台

InnoHK是特區政府重點科研旗艦項目，政府投放100億元，已設立聚焦醫療科技的「Health@InnoHK」、人工智能及機械人科技的「AIR@InnoHK」，吸引超過30間來自全球12個經濟體的頂尖院校和研發機構，累計資助30多間研發中心，匯聚約3 000名本地和海內外科研人才。第三個平台「SEAM@InnoHK」的成立，將科研合作網絡拓展至可持續發展、能源、先進製造、材料等新興領域。

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