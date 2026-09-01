創科署第三個InnoHK平台啟動，8研發中心5涉能源價值鏈科研。

創新科技署第三個InnoHK創新香港研發平台「SEAM@InnoHK」正式啟動，將聚焦可持續發展、能源、先進製造及材料四大前沿科技領域。政府向獲選進駐的八間研發中心提供合共約25億元資助，並由本地、內地及海外知名大學和科研機構共同參與。

孫東︰透過推動科研成果產業化及實際應用

創新科技及工業局長孫東致辭時表示，八間中心的研究範圍涵蓋新一代半導體、可持續能源與創新材料、太空製造及智慧能源管理等範疇，配合國家推動高端製造業、戰略性新興產業及綠色轉型的發展方向。他強調，透過推動科研成果產業化及實際應用，香港將加快建設成為國際創新科技中心。