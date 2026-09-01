馬時亨自爆40歲先買樓 寄語學生「勤力做嘢錢自然入戶口」︱Ray Online

香港貿發局主席馬時亨今日(1日)出席聖方濟各大學迎新日時表示，無論科技如何進步，人際關係始終是人工智能(AI)無法取代的，職場上的人際網絡尤其重要。他認為，「識人好過識字」此話不無道理，如2002年他能夠進入政府做財經及庫務局局長，全靠同學梁錦松介紹，當時梁錦松會出任財政司司長，正是這份人脈機緣，徹底改寫了他的人生軌跡，讓他踏上政途，後續更相繼做港鐵主席、教育大學校董會主席、貿發局主要等多個重要崗位。他寄語新生，「認識對的人，機會之門自然會打開；若欠缺人脈，就難以成事。」

勤力做事錢自然來 馬時亨與聖方濟各大學校長張仁良在活動中探討了樓價高企與年輕人面臨的置業難題。兩人建議年輕人切勿過於急躁，並分享了他們的個人經歷，其中馬時亨本人在40歲才首次置業，而張仁良更到60多歲才買樓。馬時亨，勉勵學生不要為人生感到急躁，認真做好每一份工作，機遇自然會隨之而來，「各位同學，你們出來社會做事，勤力做事，做好你份工，啲錢就會自然入你個銀行戶口」。

為林超英的同屆同學 笑言「我鐘意歎冷氣，林超英就唔鐘意啦」 馬時亨還透露原來前天文台台長林超英是他同屆的港大同學，選讀理科的林超英入學首日，便立志要成為天文台台長，而這份初心最終成真；正當馬時亨任職商務及經濟局局長期間，天文台正隸屬於其管轄範圍，二人因此有不少交接。不過，他笑言兩入如今少有往來， 皆因「自己鐘意歎冷氣，林超英卻唔鐘意嘆冷氣」，此語一出全場捧腹。