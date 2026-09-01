流感｜5歲長期病患男童染流感併發肺炎 情況嚴重

一名有長期病患的5歲男童日前出現發燒和咳嗽等病徵，目前留醫瑪麗醫院兒童深切治療部，其呼吸道樣本經化驗後證實對甲型流感病毒呈陽性反應臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎，目前情況嚴重。衞生署衞生防護中心預料，開學初期流感仍會持續活躍，而學校亦可能出現流感爆發個案，學校和家長必須提高警惕並採取預防措施。
個案涉及一名有長期病患的5歲男童。他自上月30日起出現發燒、咳嗽和氣促，同日被帶到私家醫院求醫。由於他出現呼吸困難，被轉介至瑪麗醫院兒童深切治療部留醫。他的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎。病人目前仍然在兒童深切治療部留醫，情況嚴重。
中心初步調查顯示，男童於潛伏期內沒有外遊。他的其中一名家居接觸者近日曾出現輕微上呼吸道症狀，病況輕微，無需入院。
中心總監徐樂堅指，本港自6月底進入流感季節，流感活躍程度在7月至8月中持續攀升。根據最新的監測數據，流感活躍程度仍處於高水平。由於近月社區的流感傳播廣泛，感染人數大幅增加，嚴重個案亦隨之上升，預料開學初期流感仍會持續活躍，而學校亦可能出現流感爆發個案，學校和家長必須提高警惕並採取預防措施。
他續說，2026/27年度季節性流感疫苗接種計劃將於本月17日展開，包括季節性流感疫苗學校外展計劃。本年度學校外展計劃推出全新醫健通電子同意書功能，中心已向參與外展計劃的學校發放每間學校的專屬二維碼，以便學校分發給家長。二維碼已經生效，家長請盡快為其子女填寫電子同意書。暫時已有約80間學校會於9月內舉行外展活動，是去年同期的16倍。他呼籲全港學校及家長和中心通力合作，盡早完成同意程序，早日安排學童接種流感疫苗。