流感｜5歲長期病患男童染流感併發肺炎 情況嚴重

一名有長期病患的5歲男童日前出現發燒和咳嗽等病徵，目前留醫瑪麗醫院兒童深切治療部，其呼吸道樣本經化驗後證實對甲型流感病毒呈陽性反應臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎，目前情況嚴重。衞生署衞生防護中心預料，開學初期流感仍會持續活躍，而學校亦可能出現流感爆發個案，學校和家長必須提高警惕並採取預防措施。

個案涉及一名有長期病患的5歲男童。他自上月30日起出現發燒、咳嗽和氣促，同日被帶到私家醫院求醫。由於他出現呼吸困難，被轉介至瑪麗醫院兒童深切治療部留醫。他的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎。病人目前仍然在兒童深切治療部留醫，情況嚴重。

中心初步調查顯示，男童於潛伏期內沒有外遊。他的其中一名家居接觸者近日曾出現輕微上呼吸道症狀，病況輕微，無需入院。