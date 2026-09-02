漁護署設「優鮮港品」品牌推廣本地食材 278魚農場獲認證 44商戶供應產品

為加強本地食材的公信力及市場競爭力，漁護署早前推出本地漁農產品新統一品牌「優鮮港品」。署方昨透露，品牌推出短短兩個月內，已有278個獲認證的魚場和農場，預期很快可突破300個；而首階段加入的「同行者」夥伴已達逾40個，包括餐廳、批發商、分銷商、零售商等。署方表示，將繼續從多方面推廣品牌，以提升品牌的知名度，期待更多業界夥伴加入。

「優鮮港品」計劃今年7月推出，獲認證魚場和農場的產品會設溯源制度，讓消費者對食品安全和來源透明度更有信心。市民以手機掃描獲認證產品的專屬「溯源標籤」，即時可查閱產品來源，如農場或養殖場名稱，以及生產日期和食品安全檢測結果等資料。