「鄰住買」系統遭攻擊 私隱署︰3.3萬人資料或受影響

網購平台「鄰住買 Neigbuy」系統疑遭網絡攻擊，部分客戶個人及訂單等資料可能被未經授權存取。不法之徒疑獲得資料後，隨即進行詐騙，最少6人中招，損失逾30萬元。警方前晚透過社交平台提醒市民，即使對方能準確說出個人或訂單資料，亦不代表是真正客服。「鄰住買」證實系統於8月下旬遭網絡攻擊。私隱專員公署表示，8月30日接獲事故通報，初步顯示事件可能影響33,054人的個人資料。

「鄰住買」在其官方網站載列「有關資料安全事件之通告」，指該公司於8月下旬在系統發現疑似遭受攻擊導致部分資料被未經授權存取。初步評估顯示，可能涉及的資料包括姓名、聯絡電話、電郵地址、所購商品及訂單資料、提貨點和送貨地址。但強調事件不涉及登入密碼、信用卡及銀行帳戶資料。該公司已隔離相關系統、更換有關帳戶憑證，以及加強存取控制和異常監察。該公司對事件可能為客戶帶來的不便和憂慮，深表歉意，已就事件向警方報案及向私隱專員公署通報，正配合調查。