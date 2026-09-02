「鄰住買」系統遭攻擊 私隱署︰3.3萬人資料或受影響

網購平台「鄰住買 Neigbuy」系統疑遭網絡攻擊，部分客戶個人及訂單等資料可能被未經授權存取。不法之徒疑獲得資料後，隨即進行詐騙，最少6人中招，損失逾30萬元。警方前晚透過社交平台提醒市民，即使對方能準確說出個人或訂單資料，亦不代表是真正客服。「鄰住買」證實系統於8月下旬遭網絡攻擊。私隱專員公署表示，8月30日接獲事故通報，初步顯示事件可能影響33,054人的個人資料。
「鄰住買」在其官方網站載列「有關資料安全事件之通告」，指該公司於8月下旬在系統發現疑似遭受攻擊導致部分資料被未經授權存取。初步評估顯示，可能涉及的資料包括姓名、聯絡電話、電郵地址、所購商品及訂單資料、提貨點和送貨地址。但強調事件不涉及登入密碼、信用卡及銀行帳戶資料。該公司已隔離相關系統、更換有關帳戶憑證，以及加強存取控制和異常監察。該公司對事件可能為客戶帶來的不便和憂慮，深表歉意，已就事件向警方報案及向私隱專員公署通報，正配合調查。
私隱專員公署指，於8月30日接獲相關機構的資料外洩事故通報，指該機構於8月24日發現系統疑似遭受攻擊，致部分資料遭未經授權存取。初步資料顯示事故可能影響33,054人的個人資料。私隱專員公署指，會根據既定機制就事故展開調查。
警︰已接6宗騙徒扮客服騙案
警方前晚在社交平台發文透露，有人假扮網購平台「鄰住買」客服詐騙，過去一周共接獲6宗相關騙案，涉及損失逾30萬元。
警方透露，騙徒冒充「鄰住買」或速運公司客服，以交保證金、包裹遺失或退款等藉口致電或發訊息，誘騙受害人轉帳，並要求提供收件人姓名、電話及訂單截圖等資料，以盜取個人資訊；提醒市民，即使對方能準確說出個人或訂單資料，亦不代表是真正客服；切勿點擊可疑連結，亦不要向他人透露銀行密碼、信用卡保安碼或一次過驗證碼等資料。如有懷疑，應透過官方網站、手機應用程式或客服熱線查證。
香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，今次資料外洩涉及姓名、電話及地址等敏感資料，威脅不容忽視。他指出，詐騙集團隨即利用相關資料進行精準詐騙，甚至假冒客服人員作誘騙，市民須提高警覺，切勿輕信來歷不明的訊息或要求轉帳的指令。
他表示，企業在推動電商業務及數字化轉型的同時，保障客戶數據安全同樣重要。營運方除要即時配合私隱專員公署及警方調查、關閉潛在安全漏洞外，更應主動向受影響客戶公開透明交代事件，並提供實質支援。他又呼籲網絡服務供應商及各界企業定期檢視系統架構，強化數據加密及存取權限管理，同時加強針對用戶的反詐騙教育，防範同類事件再次發生。