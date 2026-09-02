美國路德會與香港國際學校和解 雙方結束管治關係

創辦香港國際學校(HKIS)的美國路德會(LCMS)去年入禀高等法院，指管理該校的Hong Kong International School Association Limited(HKISAL)違反營運協議，至昨日雙方有突破性進展。HKISAL與路德會發聲明，指雙方已達成和解，終止法律訴訟並結束雙方管治關係。HKISAL表示，現時的學校領導層維持不變；將繼續營運淺水灣和大潭校園，不會因和解而額外上調學費。 美國路德會在聲明中表示，根據協議，HKISAL將向LCMS支付一筆重大款項，把有關資金歸還LCMS。協議將會為會方提供更多資源，並將資源直接投放在該會於香港、亞洲各地及全球其他宣教項目的工作上。

美國路德會續指，協議反映出，雙方對學校未來發展方向存在根本性分歧。因此，LCMS最終認為無法繼續向HKIS提供其名稱、聲譽或任何形式上的支持，並決定結束與HKIS的關係，收回相關資源。HKISAL今後不得再表示HKIS與LCMS存在任何隸屬、聯繫，或獲其認可或支持的關係。 該會董事會主席裴哲信(Christian Preus)表示，經過深思熟慮考慮才採取法律行動，形容「從來不希望走到這一步」。他指，當一所由會方創辦、旨在推動基督教教育和福音事工的學校，不再實現其創校目的時，不能袖手旁觀；又強調收回的資金將用於宣教、教育及慈善工作中。

美國路德會稱，其在香港的服務工作將如常進行；而根據協議，其轄下堂會The Church of All Nations(萬邦堂)將繼續於HKIS淺水灣校園運作。 HKISAL：不會因和解額外上調學費 而HKISAL在聲明中指，隨着是次和解，目前由美國路德會發起的校長遴選工作將終止；在校董會管治下，現時學校領導層將維持不變，HKISAL將繼續營運淺水灣校園和大潭校園。聲明又指，HKIS不會因和解而額外上調學費，亦不會動用任何慈善捐款來支付和解費用。雙方均未有透露當中的和解金額。 美國路德會在1966年創辦香港國際學校，該會去年入稟高等法院，指HKISAL違反營運協議。根據入禀狀，美國路德會指控對方違反營運協議，管理層大多數成員，包括學校校長並非路德會成員，亦未能優先開放予有英語學習需要的兒童入讀。

入禀狀亦提到，截至2024年7月底，營運方淨資產超過28億元，並從2019年起出售價值300萬及500萬元的高額債券，以購買優先入學名額，但向學生提供的獎學金金額就低於政府要求，顯示學校在經營上過於追求利潤，要求對方在2028年6月前改善，並提出索償約1,300萬元。