回力鏢沙德爾帶來狂風驟雨 改發三號波機會低

熱帶氣旋沙德爾以「回力鏢」路徑再次靠近香港，香港天文台指除非其顯著增強及相關強風區更接近珠江口一帶，否則本港普遍吹強風的機會不大，需要改發三號強風信號的機會較低。天文台並預測受外圍雨帶影響，今日繼續會有狂風驟雨，離岸及高地間中吹強風。 本港昨日受沙德爾外圍雨帶影響，有狂風驟雨及雷暴，中午前多處地區錄得約10毫米雨量，新界東部雨量更超過20毫米。天文台表示，沙德爾預料今日靠近廣東東部沿岸並逐漸增強，其外圍雨帶會為本港帶來狂風驟雨。受沙德爾與東北季候風的共同影響，本港離岸及高地會間中吹強風。

除非沙德爾顯著增強及其相關強風區更接近珠江口一帶，否則本港普遍吹強風的機會不大，需要改發三號強風信號的機會較低。按照預測，沙德爾明日會在南海東北部及廣東東部沿岸一帶徘徊，隨後路徑及強度存在相當大變數，預料熱帶氣旋警告信號可能需要維持至本周後期。天文台預測今日大致多雲，間中有狂風驟雨，局部地區有雷暴，海有湧浪，氣溫介乎攝氏26至30度。 逐步減弱後採取「回力鏢」路徑的沙德爾，亦引起天文台前台長林超英注意。他前晚深夜在社交平台指，沙德爾即使減弱仍保留旋渦樣子，甚至持續斜向西南邁進，抵達海南島以東的南海水域後，更重新增強為熱帶低氣壓，「究竟上天想告訴我們甚麼？」他續說，沙德爾最新情況要留意天文台不斷更新的預測，惟慨嘆「人類經常在吹牛『高科技』，哪裡及得上天氣的高深莫測？」

開學日下雨變更擠塞 開學日撞正惡劣天氣，不少學校區都「塞上加塞」，警方都有加派人手疏導交通。嚴同學接受傳媒訪問稱，本身已提前15分鐘出門，但昨早真的很塞車，「本來遲到心情唔好，加埋落雨心情更加不好」；亦有同學稱開學日有很多家長用私家車接送子女上學，引致路面擠塞。