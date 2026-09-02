棄美擇港｜Jollibee快樂蜂 看好香港市場環境 分拆國際業務來港上市

本港新股市場持續暢旺，吸引連鎖企業由美國「轉軚」來港上市。菲律賓炸雞快餐連鎖店快樂蜂(Jollibee)母公司快樂蜂食品(Jollibee Foods)，昨於提交給菲律賓證券交易所的聲明中表示，集團在亞洲擁有不俗的品牌知名度，加上在亞洲的業務布局相當廣泛，在香港能接觸環球及區內投資者，集團認為香港是國際業務部門最佳上市地點。
聲明又提及，香港的市場環境及投資者基礎，有助支持集團的國際業務長遠發展，而且香港是作為連接亞洲消費市場與全球資本的融資平台，所以決定將上市地點轉為香港。快樂蜂計劃分拆旗下Jollibee Foods Corporation International(JFCI)在香港上市，JFCI將持有集團在菲律賓之外的業務，快樂蜂與JFCI將分別成為兩間獨立上市公司。集團同時宣布，委任現任快樂蜂首席財務及風險官Richard Shin出任JFCI的行政總裁。
在港擁24間分店
快樂蜂於1975年在馬尼拉創立，以雪糕生意起家，其後以經營炸雞、甜味意粉等餐點馳名中外。集團現時擁有20個品牌，包括當地品牌Chowking、Mang Inasal和Greenwich，以及國際品牌，Smashburger、添好運和Milksha等。在全球33個國家經營超過10,700間餐廳及咖啡店，包括美國、中國、越南及加拿大。據快樂蜂香港網站顯示，截至昨日在港擁有24家分店，深受在港菲律賓人的歡迎。香港第一間快樂蜂餐廳1996年開業，坐落於香港島，在中環港鐵站出口旁。