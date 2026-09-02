棄美擇港｜Jollibee快樂蜂 看好香港市場環境 分拆國際業務來港上市

本港新股市場持續暢旺，吸引連鎖企業由美國「轉軚」來港上市。菲律賓炸雞快餐連鎖店快樂蜂(Jollibee)母公司快樂蜂食品(Jollibee Foods)，昨於提交給菲律賓證券交易所的聲明中表示，集團在亞洲擁有不俗的品牌知名度，加上在亞洲的業務布局相當廣泛，在香港能接觸環球及區內投資者，集團認為香港是國際業務部門最佳上市地點。

聲明又提及，香港的市場環境及投資者基礎，有助支持集團的國際業務長遠發展，而且香港是作為連接亞洲消費市場與全球資本的融資平台，所以決定將上市地點轉為香港。快樂蜂計劃分拆旗下Jollibee Foods Corporation International(JFCI)在香港上市，JFCI將持有集團在菲律賓之外的業務，快樂蜂與JFCI將分別成為兩間獨立上市公司。集團同時宣布，委任現任快樂蜂首席財務及風險官Richard Shin出任JFCI的行政總裁。