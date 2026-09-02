開學嘞｜新學年15小學獲「派0班」 將軍澳基德3年後跨區合併 校長望學習繼續充實精彩 蔡若蓮：推措施助學校「軟著陸」

經過悠長暑期，莘莘學子昨重返校園展開新學年。受適齡入學兒童減少衝擊，新學年再有15間小學獲「派0班」小一，為歷年最多；而全港約450間官津小學，新學年亦會淨縮減逾120班小一。教育局長蔡若蓮表示，局方會繼續以各種措施協助學校「軟著陸」。其中獲派0班的聖公會將軍澳基德小學，昨舉辦首個沒有小一的開學禮；校方表示將於2029/30學年與黃大仙的姊妹學校合併，約十多名現屆小二及小三的學生，3年後將須跨區上學，校方正研究增設校巴及校服津貼等，以循序漸進方式推動合併。

蔡若蓮：學齡人口下降屬結構問題 教育局長蔡若蓮昨往秀茂坪一間小學了解開學日情況。她表示，學齡人口下降屬結構性問題，局方一直推出各種措施，以「軟着陸」作為策略及目標，協助學校循序漸進調整，包括班數及人數等。她指出，去年已有部分學校獲派0班小一，當中不少學校透過合併匯聚資源和壯大教師團隊力量，希望學生有更優質的學習環境，局方亦會繼續保持「軟着陸」的措施和策略，讓學校在面對學齡人口下降的過程中能有序適應。

此外，教育局早前邀請直資學校申請「直資擴容」，即上調班級數目及每班學生人數，透過學生自資入讀模式，加大錄取持學生簽證的非本地學生。蔡若蓮表示，直資學校議會積極到東南亞等地推廣且反應熱烈，預料本月底完成點算學生人數後，便會知道非本地生的具體數字。

3年後跨區合併 小學研增校巴及津貼 其中一間今年獲派0班小一的聖公會將軍澳基德小學，新學年全校共有121名學生，學校將會3年後，即2029至2030學年與黃大仙的聖公會基德小學合併。校長鄺嘉文表示，近年收生艱難，自今年3月收到獲派0班的通知後，已舉行逾10場家長會，學生亦充分知道學校情況，現屆小二及小三生僅餘十多人，受影響人數相對較少。她又指，整體學生流失率與往年相若，亦有6名新插班生入讀，反映學校仍獲家長信任。 針對部分家長對未來跨區上學的疑慮，鄺嘉文指校方會做好配套工作，包括研究增設校車及校服津貼，兩校將採取循序漸進方式推動合併，今學年會先與黃大仙校舍合辦大型活動，下學年則進一步開展兩校共同備課、融合課程和課外活動等，協助學生逐步適應。對於教職員人數方面，她指出，隨着班級數目減少，根據教育局要求，教師數量亦要削減，但校方會積極爭取聘請教學助理、外籍及合約老師，確保教學質素不受影響。

有家長稱黃大仙校網理想更多選擇 受影響的小二學生家長鍾太坦言，當初得知學校獲派0班時感可惜，因女兒對該學校有歸屬感，暫不考慮轉讀同區其他小學。她與女兒亦曾到黃大仙校舍視察，認為該區中學網絡理想，跨區就讀可為女兒升中提供更多選擇，故未來將按校方安排到黃大仙上學。若沒有校巴，她亦考慮於該區兼職工作，以便接送女兒。 就讀小六的伍同學稱，以往開學禮禮堂坐滿學生，如今明顯感受到學生人數減少。雖然合併對應屆畢業生無直接影響，但他直言不忍心失去那麼大間學校，亦覺得很可惜。

儘管今學年沒有小一生報到，學校仍注重學生多元學習體驗，新學年將投放近180萬元，大額資助游泳課程、將足球場轉為單車訓練場地，引入平衡車、單車及BMX課程、加強學生田徑訓練和英語強化課程等。鄺嘉文稱，由於學生人數下降，規劃新學年學習和活動亦受影響，如校隊首當其衝，但她強調，即使「0班小一」，亦要做到最精彩的學校，學生學習仍要充實精彩，裝備自己升讀理想中學。 新學年官津小學淨縮減125班小一 另外，教育局公布新一份《2026小學概覽》顯示，全港約450間官津小學中，有120間在本學年縮減小一班數，合計縮減143班，減班數目較上學年增逾倍；另有17間小學合計增加18班小一，即全港小學淨減少125班小一。當中，葵青區成為縮班重災區，較上學年少17班，其中3間小學更分別縮減兩班小一；同時全港有61間學校僅開辦一班小一，比上個學年47間學校增加14間。