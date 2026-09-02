天氣｜一號戒備信號維持至明早　天文台將評估是否需改發三號風球(更新)

【16:55更新】天文台預料，沙德爾會在今晚至明早於南海東北部徘徊，與本港保持約300公里或以上距離。受沙德爾與東北季候風的共同影響，本港高地間中吹強風。一號戒備信號會在今日餘下時間至明早維持。

按照現時預測，沙德爾會在明日(3日)逐漸轉向偏西方向移動，掠過廣東東部沿岸，並在星期五(4日)再度靠近珠江口一帶，但屆時其強度存在相當大變數。天文台會密切監察沙德爾的動向，評估是否需要在其接近珠江口時改發三號強風信號。市民請繼續留意天文台的最新天氣消息。