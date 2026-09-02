天氣｜一號戒備信號維持至明早　天文台將評估是否需改發三號風球(更新)

【16:55更新】天文台預料，沙德爾會在今晚至明早於南海東北部徘徊，與本港保持約300公里或以上距離。受沙德爾與東北季候風的共同影響，本港高地間中吹強風。一號戒備信號會在今日餘下時間至明早維持。
按照現時預測，沙德爾會在明日(3日)逐漸轉向偏西方向移動，掠過廣東東部沿岸，並在星期五(4日)再度靠近珠江口一帶，但屆時其強度存在相當大變數。天文台會密切監察沙德爾的動向，評估是否需要在其接近珠江口時改發三號強風信號。市民請繼續留意天文台的最新天氣消息。
【07:00更新】一號戒備信號現正生效。今日(2日)上午7時，熱帶風暴「沙德爾」集結在香港之東南偏東約290公里，預料向東北移動，時速約10公里，橫過南海東北部。晚間沙德爾在本港東南面200公里外掠過，其外圍雨帶繼續影響廣東沿岸。預料沙德爾會在今日靠近廣東東部沿岸。受沙德爾與東北季候風的共同影響，本港離岸及高地間中吹強風。
天文台指，除非沙德爾顯著增強及其相關的強風區更為接近珠江口一帶，否則本港普遍吹強風的機會不大，今日需要改發三號強風信號的機會較低。預料一號戒備信號會在今早維持。天文台指，按照現時預測，沙德爾會在明日(3日)於南海東北部及廣東東部沿岸一帶徘徊，而隨後路徑及強度存在相當大變數，預料熱帶氣旋警告信號可能需要維持至本週後期，市民請繼續留意天文台的最新天氣消息。