「鄰住買」系統遭攻擊　吳傑莊斥平台公布滯後倡引入強制通報及罰則

網購平台「鄰住買」日前公布8月24日發現系統疑受攻擊，30日通報個人資料私隱專員公署、9月1日才於網頁公布，逾3萬名用戶的個人資料被外洩。立法會議員吳傑莊今早(2日)在電台節目批評情況「不理想」，逾3萬市民受影響的規模絕不算小，而滯後通報會增加市民受騙的風險。

網購平台等公司通報缺乏硬性時限

吳傑莊提到，上屆立法會通過的《關鍵基礎設施》相關法例，要求機構在網絡安全事故發生後兩天內必須通報，但一般網購平台等非關鍵基礎設施的公司，目前僅依循私隱專員公署「在切實可行情況下盡快通知」的指引，缺乏硬性時限。然而，他承認每間公司的保安能力不同，有些外判資訊保安服務的中小企可能無法即時調查清楚，但強調必須以用戶安全為首要考量，一但有懷疑先通報是合適的，騙徒很多時拿到資料不會即時行騙，可能等一年半載後市民放下戒心時，再製造精準騙局。