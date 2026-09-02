「鄰住買」系統遭攻擊　吳傑莊斥平台公布滯後倡引入強制通報及罰則

網購平台「鄰住買」日前公布8月24日發現系統疑受攻擊，30日通報個人資料私隱專員公署、9月1日才於網頁公布，逾3萬名用戶的個人資料被外洩。立法會議員吳傑莊今早(2日)在電台節目批評情況「不理想」，逾3萬市民受影響的規模絕不算小，而滯後通報會增加市民受騙的風險。
網購平台等公司通報缺乏硬性時限
吳傑莊提到，上屆立法會通過的《關鍵基礎設施》相關法例，要求機構在網絡安全事故發生後兩天內必須通報，但一般網購平台等非關鍵基礎設施的公司，目前僅依循私隱專員公署「在切實可行情況下盡快通知」的指引，缺乏硬性時限。然而，他承認每間公司的保安能力不同，有些外判資訊保安服務的中小企可能無法即時調查清楚，但強調必須以用戶安全為首要考量，一但有懷疑先通報是合適的，騙徒很多時拿到資料不會即時行騙，可能等一年半載後市民放下戒心時，再製造精準騙局。
機構日常應該做好應變預案
吳傑莊又認為僅在網站張貼公告做法過於被動，估計超過一半的客戶根本不會主動瀏覽網站公告，建議相關機構在日常就應該做好應變預案。一旦發生個資外洩，應利用手中現有的客戶聯絡方式，進行「單對單、精準」的主動通知。目前本港的個人資料外洩通報屬「自願性質」，他建議政府採取「分級分類」的監管機制，考慮強制要求大型企業定期進行網絡安全維護、漏洞審評，並引入相應的罰則制度，讓大企業投入更多資源於網絡保安。同時加強資金與技術支援，協助資源不足的中小企進行定期的網絡安全審查與防禦工作，將事故風險減到最低。