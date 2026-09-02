城大Ocamp紅Bra女被赤膊男「公主抱」 校方：成立紀律調查委員會

近年大學迎新營(O camp)出現風化案及意淫遊戲等風波引發社會關注。近日社交平台流傳一段疑是香港城市大學迎新營的短片，片中一名赤膊男子在派對中「公主抱」一名僅穿紅色胸罩的女生。城大表示嚴正關注有關學生會屬會舉辦的迎新營，出現嚴重安排失當及個別人士的不當行為；同時亦極度關注參與學生所受的不必要的滋擾。校方已立即成立紀律調查委員會，正約見相關活動舉辦者，同時向部分參加者搜集資料，將根據事件的嚴重性作出紀律處分。

該段社交平台Instagram僅約6秒的影片顯示，發布者配文「Disco nightt，真係嗌到傻，我把聲冇咗」，文字列明「D1 Disco night」的字眼。影片先有多名男女大學新生，身穿印有統一黃色恤衫，在旺角新之城聚集，期間有人玩遊戲。影片及後切換於一處昏暗室內空間，多名身穿黃衣的青年戴上發光頭飾、手持螢光棒吶，情緒高漲。一名上半身赤裸的男生，突然以「公主抱抱起一名上半身穿紅色胸罩，亦戴發光頭飾的長髮女生。

絕不姑息任何違規行為

目前該影片已被刪除，片中學生所穿的黃色上衣，上面寫有字眼或屬城大學生會屬會。城大表示對任何形式的不當行為採取零容忍態度，並要求所有學生在迎新及校園活動中遵守城大學生行為守則及保持良好紀律，尊重同學。舉辦迎新營的學生組織亦必須遵守由學生發展處提供的相關指引，並完成包括由平等機會委員會主辦的「防止校園性騷亂訓練課程」等指定培訓。