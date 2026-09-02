城大Ocamp赤膊男抱紅Bra女 校方嚴查 涉事幹事會致歉：有勸阻但未能制止

近年大學迎新營(O camp)出現風化案及意淫遊戲等風波引發社會關注。近日社交平台流傳一段疑是香港城市大學迎新營的短片，片中一名赤膊男子在派對中「公主抱」一名僅穿紅色胸罩的女生。城大表示嚴正關注有關學生會屬會舉辦的迎新營，出現嚴重安排失當及個別人士的不當行為；同時亦極度關注參與學生所受的不必要的滋擾。校方已立即成立紀律調查委員會，正約見相關活動舉辦者，同時向部分參加者搜集資料，將根據事件的嚴重性作出紀律處分。

校方：成立紀律調查委員會 城大學生會評議會今日(2日)下午開緊急會議，討論處理管理科學學科聯會迎新營之不當行為。涉事城大學生會管理科學學科聯會幹事會「煊管」發表聲明，向受事件影響的人士、城大、城大學生會及其他公眾致歉，指事件發生於8月27日晚上「Disco Night」環節，部分參加者在現場氣氛高漲及一時投入的情況下出現不恰當行為，該會幹事期間曾嘗試勸喻及提醒參加者避免作出不恰當行為，然而未能制止有關情況，並對未能做好活動現場管理及監察工作責無旁貸。

「煊管」表示，已即時配合學生會的跟進工作，提交相關資料及書面報告，並會全面配合校方及學生會就事件進行的調查及處理，願意承擔應有責任，並接受校方及學生會按既有機制作出的處分及安排。該會將認真檢討事件，完善活動規劃、現場監管及危機應對安排，並加強對參加者的活動指引，避免同類事件再次發生。

該段社交平台Instagram僅約6秒的影片顯示，發布者配文「Disco nightt，真係嗌到傻，我把聲冇咗」，文字列明「D1 Disco night」的字眼。影片先有多名男女大學新生，身穿印有統一黃色恤衫，在旺角新之城聚集，期間有人玩遊戲。影片及後切換於一處昏暗室內空間，多名身穿黃衣的青年戴上發光頭飾、手持螢光棒吶，情緒高漲。一名上半身赤裸的男生，突然以「公主抱」抱起一名上半身穿紅色胸罩，亦戴發光頭飾的長髮女生。 絕不姑息任何違規行為 目前該影片已被刪除，片中學生所穿的黃色上衣，上面寫有字眼或屬城大學生會屬會。城大表示對任何形式的不當行為採取零容忍態度，並要求所有學生在迎新及校園活動中遵守城大學生行為守則及保持良好紀律，尊重同學。舉辦迎新營的學生組織亦必須遵守由學生發展處提供的相關指引，並完成包括由平等機會委員會主辦的「防止校園性騷亂訓練課程」等指定培訓。

校方嚴正關注有關學生會屬會舉辦的迎新營，出現嚴重安排失當及個別人士的不當行為；同時亦極度關注參與學生所受的不必要的滋擾。校方已立即成立紀律調查委員會，正約見相關活動舉辦者，同時向部分參加者搜集資料，將根據事件的嚴重性作出紀律處分。城大強調高度重視師生的行為操守，絕不姑息任何違規或損害大學聲譽的行為。 城大指迎新活動的原意，原為協助新生了解及適應大學生活，讓新生及早為未來大學生涯作出規劃。任何偏離此宗旨、損害學生尊嚴或破壞校園文化的行為，均不會被容忍。如學生在迎新活動中遇到問題，隨時可向大學求助。