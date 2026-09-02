黃之鋒案｜認串謀勾結外國勢力危害國家安全罪　案件待求情判刑

正就35+顛覆國家政權案服刑的前香港眾志秘書長黃之鋒，被指與前黨友羅冠聰等人，串謀請求外國制裁中國及香港特區，被起訴一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪。黃之鋒5月在西九龍裁判法院承認一項串謀勾結外國勢力罪，今日（2日）到高等法院進行求情及判刑。 現年29歲被告黃之鋒，被控於2020年7月1日至11月23日期間，在香港與羅冠聰及其他身分不詳的人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

案情指，香港眾志於2016年成立，2020年6月30日解散，黃之鋒曾任該組織秘書長，羅冠聰為創黨主席。該組織將推動「民主自決」列為政治目標，黃之鋒與羅冠聰等人為此採取國際游說方式，爭取外部關注與支持。早於2016年11月，二人便推動美國方面審議《香港人權與民主法案》，黃之鋒當時赴美國，會見多名美國政界人士及學者進行游說，相關會面內容也被發布至其社交平台賬號。 羈押逾2100天 最高可判囚10年至終身 控罪相關案情提到，黃之鋒擁有多個社交媒體及網絡平台賬號，平台內所有帖文均由其本人發布或者經過其認可。在香港國安法頒布前後，黃之鋒與羅冠聰持續呼籲外國向中國及香港施加制裁等不利舉措，透過出訪海外、會見外國政客、發起聯署，以及在社交媒體推廣名為國際戰線的游說活動，落實相關行動。《香港國安法》頒布後，香港眾志宣佈解散並停止運作，黃之鋒與羅冠聰在2020年6月30日宣佈辭去其在香港眾志的職務，羅冠聰隨後離開香港。黃之鋒發帖指他不會刪除舊文，不會放棄自己的觀點和立場，亦不會放棄追求「國際戰線」，並將繼續尋求國際社會的支持，當中包括發起聯署，要求外國停止向香港警務處供應法證軟件，同時繼續呼籲外國對内地和香港實施制裁、停止輸出武器裝備等訴求。

黃之鋒自2020年11月23日開始還押，至今羈押時間已經超過2100天。根據《香港國安法》，勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪分兩級量刑，罪行重大可判處10年監禁至終身監禁，一般情節量刑則為3年至10年監禁。 案件編號：HCCC181/2026