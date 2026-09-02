施政報告2026｜公屋聯會建議北部都會區「住大啲」　居屋實用面積增至350呎

公屋聯會今日發表施政報告房屋政策建議，主席文裕明指出北部都會區的土地供應較多，建議在北都的房屋項目試行，把居屋實用面積由不少於26平方米（約280平方呎），提升至不少於33平方米（約350平方呎），而較大單位比例則不少於發展項目50%；另可考慮吸引更多青年往北都發展，提高一人申請者配額。此外，在公屋人均編配面積方面，由現時不少於7平方米提升至不少於10平方米。

施政報告將於9月16日發表，公屋聯會建議政府在北部都會區的房屋項目先行先試，增加居住空間，將居屋實用面積提升至不少於33平方米（約350平方呎）。

政府近年推出多項措施，協助青年置業。公屋聯會副主席梁文廣指出減輕首置成本的負擔也是關鍵，建議降低白表申請者首期至不少於5%，無論對購買一手或二手未補價居屋的申請者都得以受惠，同時無對房委會的收入構成損失。

研究強積金作置業用途

此外，公屋聯會建議放寬強積金作置業用途，例如在最少100萬元強積金儲蓄下，可提取部分款項自置居所，並規定轉售及回撥，以平衡強積金作退休保障及自置居所的需要。

增加公屋「富戶」購買居屋機會

對於現時的公屋「富戶」，聯會倡為他們在申請居屋時提供多一個抽籤號碼，增加他們申請資助房屋的機會。

長者合戶先導計劃

現時人口老化，聯會曾接觸個案，姊妹兩人均為獨居長者，分住居於兩間公屋，表示願意合住互相照顧，卻未符合「天倫樂計劃」資格。除了透過長幼共住的照顧方法，聯會提倡房委會試行「長者合戶先導計劃」，讓兩名或以上長者親屬可申請合住，互相照應；並可考慮透過合戶後，給予租金寬免。