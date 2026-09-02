小販管理主任認旺角站偷拍裙底判感化一年 稱工作壓力大「見靚女忍唔住」

44歲食環署助理小販管理主任5月湯在旺角港鐵站樓梯偷拍兩名女子裙底，被巡邏警員發現，警誡下稱「我因為工作壓力大，加上我同老婆感情出現問題」、「見到嗰兩個女仔靚，先忍唔住影」。他早前承認兩項非法拍攝或觀察私密部位罪，他今早在西九龍裁判法院接受判刑，辯方表示報告內容正面，建議判處感化令，主任裁判官蘇文隆接納報告內容，判處他5000化令12個月。

44歲被告許智恆，任職食環署助理小販管理主任，承認於2026年5月4日，在香港旺角港鐵站大堂至B2及E2出口樓梯拍攝女子X及Y的私密部位，而拍攝情況是若非遭拍攝，該部位本來不是可讓人看到的，及被告為了性目的或不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會自己以上所描述的行為是否獲得女子X及Y同意。