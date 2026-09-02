廉署發布《電腦系統誠信安全標準》　加強運用數碼科技提升防貪能力

廉政公署發布為全港政府決策局及部門編製的全新《電腦系統誠信安全標準》，帶領多個決策局和部門，加強運用數碼科技，藉以提升防貪能力，強化誠信管治和操守。 詳列 12 項功能對應至常見流程 《電腦系統誠信安全標準》詳列出12項功能對應至常見流程，相關貪污風險及防貪建議，包括加入使用者身份驗證防止濫閱機密、加入存取紀錄偵測及異常提示等，從系統安全、流程管控及異常監察三方面，將誠信管控融入電腦系統設計流程。編製過程中，數字辦及香港大學社會學系亦提供專業意見，確保實用和適合部門應用。

胡英明：「花少錢、辦大事」投資 廉政專員胡英明致辭時表示，這套安全標準是總結廉署的實戰經驗，以及多年來為不同政府部門和公營機構進行審查工作流程時發現的漏洞而製成。若政府電腦系統存在管控漏洞，必會增加貪污舞弊及違規操作的風險，更會損害政府公信力，影響廣大市民利益。今次推出的《標準》並不複雜或深奧，供部門加入招標文件讓承辦商設計，長遠減少違規機會，免卻日後龐大的調查成本、系統的修復費用以及產生公關危機，是提升部門的整體必要的「花少錢、辦大事」投資。

張曼莉：創新科技和誠信管治相輔相成 署理創新科技及工業局局長張曼莉表示，政府一直秉持安全與發展並重的策略，落實風險防控的關鍵正正是建立高效、透明、廉潔的數字政府。她表示，創新科技和誠信管治是相輔相成，科技為誠信提供監察和預警工具，而誠信管治則是創科健康發展及數據安全的保障，在電腦系統中融入誠信管控措施，可令創應用更安全，更穩妥，更能取得市民信任。