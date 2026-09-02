國慶煙花匯演下月舉行 逾3萬枚煙花照耀維港夜空

國慶將至，屆時一如以往將有國慶煙花匯演舉行，今年煙花匯演歷時23分鐘，以「永明煙花綻放中華」為主題，透過31,888枚煙花展現國家的繁榮昌盛與蓬勃活力，並寄寓對香港持續發展、再創高峰的美好祝願。煙花製作商表示，今年採用全新技術，有部份太陽煙花採用鐘擺效果，如倒數般綻放。另外，今年煙花沒有貼合時事的元素，煙花負責人表示不會返用往年主題。
由文體旅局統籌，並獲Sun Life 永明獨家贊助的國慶煙花匯演，於國慶當天晚上8時於維多利亞港上空上演。匯演歷時23分鐘由三艘躉船及六艘小浮船在九個發放點，發放合共31,888枚煙花。活動整體預算約為1,800萬港元。
負責煙花製作的港星多媒體製作有限公司行政總裁毛偉誠介紹指，今年煙花幕達900米闊、250米高；煙花匯演共分為八幕，其中三幕尤其矚目，當中第二幕「驕陽送暖」以「金色與紅色的光環」層層綻放，如太陽花般溫暖而堅定。毛偉誠指， 這些太陽花採鐘擺效果，每一粒光柱的延燒速度與顆粒大小都必須不同，相關技術難度極高，需要百分之一秒的時間操作。
至於另外兩大重點則是第四幕「有夢飛航」以七彩變幻球與游星構築星際景象，寓意勇於追夢；第五幕「擁抱愛」則透過紅色心形與黃色星形煙花，傳遞關愛與祝福，增添節日氣氛。
沒有貼合時事的圖案
被問到今年煙花沒有貼合時事的圖案，毛偉誠回應指，今年的主題和元素每年都不同，不會將去年的舊事物拿來重新炒作；而全年主打的主題「太陽花」與太陽相關的訊息。
林嘉言：展示香港獨特魅力
香港永明金融有限公司行政總裁林嘉言表示，為獨家贊助今年的國慶煙花匯演感榮幸，與全港市民及中外遊客共度國慶；期望透過贊助是次年度盛事，凝聚社會正能量，向世界展示香港作為國際都會的獨特魅力和活力。