國慶煙花匯演下月舉行 逾3萬枚煙花照耀維港夜空

國慶將至，屆時一如以往將有國慶煙花匯演舉行，今年煙花匯演歷時23分鐘，以「永明煙花綻放中華」為主題，透過31,888枚煙花展現國家的繁榮昌盛與蓬勃活力，並寄寓對香港持續發展、再創高峰的美好祝願。煙花製作商表示，今年採用全新技術，有部份太陽煙花採用鐘擺效果，如倒數般綻放。另外，今年煙花沒有貼合時事的元素，煙花負責人表示不會返用往年主題。

由文體旅局統籌，並獲Sun Life 永明獨家贊助的國慶煙花匯演，於國慶當天晚上8時於維多利亞港上空上演。匯演歷時23分鐘由三艘躉船及六艘小浮船在九個發放點，發放合共31,888枚煙花。活動整體預算約為1,800萬港元。