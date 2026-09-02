「公益廣告之母」倫潔瑩離世　作品包括《生命冇Take 2》《香港勝在有ICAC》

倫潔瑩Kitty Lun生前為Meta Creative Shop創意熱店大中華區主管，是廣告業界創作巨頭。(倫潔瑩fb)

九肚山麗峰花園一名71歲倫姓女子前日（8月31日）在泳池游泳期間遇溺，昏迷送院搶救後不治。消息指，她為Meta Creative Shop創意熱店大中華區主管、廣告業界創作巨頭倫潔瑩(Kitty Lun)。倫潔瑩在廣告界成就非凡，是香港1990年代最多產的公益廣告創作人，被譽為「公益廣告之母」，其膾炙人口的作品包括《生命冇Take 2》、《香港勝在有ICAC》等。消息傳出後，多位香港資深廣告創作界人士發文悼念。

游泳期間遇溺 LIA倫敦國際獎創意獎華文創意獎（LIA Chinese Creativity Awards）今日（9月2日）在Facebook官方帳號發帖文悼念：「驚悉香港廣告創意領袖Kitty Lun倫潔瑩女士離世，我們深感悲痛與不捨。Kitty在數十年的創意生涯中留下了無數令人難忘的作品，也以她的才華、熱情與專業精神影響了一代又一代廣告人。她一直給予LIA華文創意獎珍貴的支持，並曾擔任評審，與我們共同見證和鼓勵華文創意的成長。感謝Kitty曾經帶給這個行業的一切，也感謝她與LIA一路分享的信任與情誼。謹致最深切的哀悼。願安息。」

曾任Meta高層 倫潔瑩最後一份工作為Meta Creative Shop創意熱店大中華區主管。她1978年畢業於香港浸會學院傳理系，曾於2008年獲香港浸會大學頒發傑出傳理人（公關廣告傳播）獎，再於2018年獲浸大頒發傑出校友獎。她在美國紐約雪城大學取得廣告學碩士學位，回港後開始從事廣告創作，先後在李奧貝納、麥肯、靈智等跨國廣告公司擔任執行創作總監及總裁等要職，亦曾任亞洲女性網站 miclub.com 首席執行官、阿諾國際傳播總經理暨執行創作總監、睿獅廣告傳播中國區董事長／首席執行官。另外，她曾出版《不抹口紅的廣告》一書，分享其廣告經驗與人生哲學。