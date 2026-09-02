大埔宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪愛犬「多多」回汪星 未婚妻：放心去搵爸爸

何偉豪的未婚妻Kiki在社交平台透露，他們的柴犬「多多」已離世，「去咗揾爸爸」。

去年11月26日大埔宏福苑五級大火奪去168條生命，包括殉職消防員、後獲頒授消防隊目榮譽職銜的何偉豪。何偉豪的未婚妻Kiki今日（2日）在社交平台透露，他們的柴犬「多多」已離世，「去咗揾爸爸」。Kiki在帖文表示，「唔駛擔心媽咪，我哋約定15號再見！」

Kiki今日（2日）在社交平台向外界透露「多多」回汪星消息，「終於有勇氣同大家講..多豬去左搵爸爸啦。我最愛既寶貝仔，媽咪知你依家舒舒服服就心滿意足啦～，爸爸媽媽好愛好愛你，知你好乖仔，放心跑跑去搵爸爸啦。唔駛擔心媽咪，我哋約定15號再見！」從Kiki上載舊照片可見，何偉豪生前與Kiki會帶「多多」跑步、行山、去沙灘；新年期間亦曾到林村許願樹拋寶牒，何偉豪下葬當日，Kiki抱着「多多」告別。

網民留言「化身星星守護你」

不少網民留言希望Kiki保重，亦有人留言「相信多豬同何sir化身成星星在天上守護住你哋」、「好好活著是守護天上何sir同多豬最好方法」、「多豬同爸爸只係變左星星，你抬頭佢哋就係度架啦」、「多豬爸爸應該同佢練跑中」。