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出版：2026-Sep-02 17:46
更新：2026-Sep-02 17:46

大埔宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪愛犬「多多」回汪星 未婚妻：放心去搵爸爸

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何偉豪的未婚妻Kiki在社交平台透露，他們的柴犬「多多」已離世，「去咗揾爸爸」。

何偉豪的未婚妻Kiki在社交平台透露，他們的柴犬「多多」已離世，「去咗揾爸爸」。

去年11月26日大埔宏福苑五級大火奪去168條生命，包括殉職消防員、後獲頒授消防隊目榮譽職銜的何偉豪。何偉豪的未婚妻Kiki今日（2日）在社交平台透露，他們的柴犬「多多」已離世，「去咗揾爸爸」。Kiki在帖文表示，「唔駛擔心媽咪，我哋約定15號再見！」

何偉豪的未婚妻Kiki在社交平台透露，他們的柴犬「多多」已離世，「去咗揾爸爸」。 何偉豪未婚妻Kiki 抱住二人的愛犬多多出席喪禮。 何偉豪的未婚妻Kiki在社交平台透露，他們的柴犬「多多」已離世，「去咗揾爸爸」。 何偉豪的未婚妻Kiki在社交平台透露，他們的柴犬「多多」已離世，「去咗揾爸爸」。 從Kiki上載舊照片可見，何偉豪生前與Kiki會帶「多多」跑步 何偉豪去年在宏福苑火災中殉職。(資料圖片) 消防處為何偉豪舉行最高榮譽喪禮。(資料圖片／蘇文傑攝)

Kiki今日（2日）在社交平台向外界透露「多多」回汪星消息，「終於有勇氣同大家講..多豬去左搵爸爸啦。我最愛既寶貝仔，媽咪知你依家舒舒服服就心滿意足啦～，爸爸媽媽好愛好愛你，知你好乖仔，放心跑跑去搵爸爸啦。唔駛擔心媽咪，我哋約定15號再見！」從Kiki上載舊照片可見，何偉豪生前與Kiki會帶「多多」跑步、行山、去沙灘；新年期間亦曾到林村許願樹拋寶牒，何偉豪下葬當日，Kiki抱着「多多」告別。

網民留言「化身星星守護你」

不少網民留言希望Kiki保重，亦有人留言「相信多豬同何sir化身成星星在天上守護住你哋」、「好好活著是守護天上何sir同多豬最好方法」、「多豬同爸爸只係變左星星，你抬頭佢哋就係度架啦」、「多豬爸爸應該同佢練跑中」。

何偉豪今年7月獲政府追授金英勇勳章，嘉許語指何為首批救援隊伍人員，奉召前往執行救援行動，他冒生命危險拯救他人，在與烈焰搏鬥期間身陷險境，不幸受困，及後獲救時已失去知覺，不幸於同日證實不治。政府讚揚何偉豪鞠躬盡瘁，無畏無懼，其展現的超凡勇氣和捨身為民的高尚情操，堪稱最高典範的英勇精神。

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