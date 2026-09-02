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出版：2026-Sep-02 18:04
更新：2026-Sep-02 18:04

拾遺不報偷手袋 康文署女職員判囚6周獲緩刑

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東區裁判法院。(資料圖片)

東區裁判法院。(資料圖片)

康文署一名56歲女職員，涉在1月於柴灣某休憩處拾遺不報，偷竊內有多張信用卡及現金的手袋，涉款逾6,000港元。她經審訊後，今於東區裁判法院被裁定盜竊罪成，暫委裁判官鍾穎詩指，即使信立被告患有囤積症，她仍可因貪念而拾起手袋；而她在錄影會面中未曾提及囤積症，反而承認因貪念拾起手袋，及後又在慌張下丢掉。鍾官最終裁定被告罪成，考慮到她非有預謀犯案及表示願意賠償，終囚6周，緩刑15個月，另下令賠償事主6,250港元。

需賠償事主6250港元

56歲被告陳淑芬，報稱康文署職員，被控於2026年1月5日，在柴灣教堂街休憩處出入口外偷竊黑色手袋，內含香港身分證、港澳居民來往內地通行證、駕駛執照、8張信用卡、提款卡、2,000港元現金、按摩槍、6條鎖匙及4張門閘卡，總值6,250港元，上述物品為一名鄧姓女子的財產。

承認事實指，鄧姓事主於案發當晚離開筲箕灣形薈商場，當時攜有一架手推車並擺放了鄧的手袋，內含涉案物品。同日稍後時間，鄧途經柴灣教堂街休憩處出入口外，其手袋掉在地上，惟鄧繼續離開。被告其後經過同地並拾起涉案手袋。鄧就着多張信用卡向銀行報失及申請停用，獲告知無未獲授權的交易，鄧在事件中損失6,250港元。被告於今年1月7日被拘捕。

案件編號：ESCC 307/2026

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