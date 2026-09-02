拾遺不報偷手袋 康文署女職員判囚6周獲緩刑

康文署一名56歲女職員，涉在1月於柴灣某休憩處拾遺不報，偷竊內有多張信用卡及現金的手袋，涉款逾6,000港元。她經審訊後，今於東區裁判法院被裁定盜竊罪成，暫委裁判官鍾穎詩指，即使信立被告患有囤積症，她仍可因貪念而拾起手袋；而她在錄影會面中未曾提及囤積症，反而承認因貪念拾起手袋，及後又在慌張下丢掉。鍾官最終裁定被告罪成，考慮到她非有預謀犯案及表示願意賠償，終囚6周，緩刑15個月，另下令賠償事主6,250港元。

需賠償事主6250港元