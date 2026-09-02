立法會9.21起連辦18場政策簡報會　各局長簡介五年規劃及施政報告

行政長官李家超將於9月16日在立法會公布本港首個五年規劃，隨後發表施政報告，並於翌日（9月17日）出席香港五年規劃及2026年施政報告行政長官互動交流答問會。立法會秘書處今日（9月2日）表示，已編訂於9月21日至10月6日期間舉行18場政策簡報會，各政策局局長將向立法會事務委員會一併簡介香港五年規劃及2026年施政報告。
根據《內務守則》第31條，行政長官發表施政報告後，各政策局局長將為議員舉行簡報會，闡述施政報告中各項政策措施的內容，所有議員均可出席。立法會秘書處表示，鑒於香港五年規劃與施政報告息息相關，今年的簡報會除施政報告外，亦將涵蓋香港五年規劃的相關部分。而經各事務委員會主席同意並諮詢政府當局後，相關簡報會已編訂於本月21日至下月6日期間舉行，請議員預留時間出席。
立法會原定10月7日復會，秘書處早前已向全體議員發函交代安排，將於9月16日上午11時加開一次特別會議，以發表香港首個五年規劃及2026年度施政報告；翌日（9月17日）上午10時30分至中午12時舉行香港五年規劃及2026年施政報告行政長官互動交流答問會。至於2026年施政報告的致謝議案辯論，則將於10月7日、8日及9日的立法會會議舉行。