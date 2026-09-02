匡智會前助理舍監涉強姦女院友　陪審團裁定5罪罪成

被告宗培基(現年40歲)，匡智會時任助理舍監，被控於2024年7至8月期間，五度在大埔宿舍內強姦女子X。控方開案陳詞指，女事主X現年約23歲，自幼被診斷出發展遲緩，為一名精神上無行為能力的智障人士，其心智約等同一名不足10歲的兒童，曾有精神病史。被告自2024年6月在涉案院舍任職，與X有所接觸。

警方曾搜查被告的儲物櫃，發現內有兩支潤滑劑、一盒避孕套、男士生殖器噴劑。另外，經化驗後證實，事主的床單有被告精液及事主DNA。閉路電視片段顥示，被告上班時段曾4次帶X進入男職員房，以及進入事主的房間一次，兩個房間內無閉路電視，但影片顯示=被告曾衣衫不整地離開房間，或似換了衣服。

辯稱想給事主生存希望

被告自辯時稱，他與事主互有好感，事主喜歡找他聊天，但又強調他對事主只是朋友或照顧者的好感。辯方案情指事主想被告成為其男友一事，被告自辯時稱給予事主「虛構的幻想」及「生存的希望」。對於辦公室儲物櫃放性用品，他解釋是方便下班後用的。至於事主床單上有被告精液，他解釋當日曾經穿著短褲坐在事主的床上，而且流了很多汗，但否認曾經在房內脫褲及射精。