無牌防癌針｜衞生署搜13處所　檢50多支懷疑未經註冊針劑　28歲診所主管被捕

有傳媒報道指，有醫療中心向顧客提供聲稱能預防多種癌症的疫苗「Wilms' tumour 1」(「WT1」)，衞生署日前表示正嚴肅跟進事件，並在今日(2日)會見傳媒指，署方在一連3日內連續兩次就事件進行調查，並到逾13個處所，並搜獲約50多支懷疑未經註冊的針劑，亦屬於第一部毒藥，懷疑有關公司或負責人違反《藥劑業及毒藥條例》中非法管有或銷售未經註冊藥物，並拘捕一名28歲男子，為涉事診所的主管。調查仍然繼續。

暫未搜獲WT1

衞生署助理署長(藥物)陳凌峯表示，50多支搜獲的針劑都是健康保健、屬於維他命類的注射針劑，並由公司供應給涉案診所。至於涉事的WT1，署方暫未搜獲，仍在調查當中；暫時未有紀錄有人因注射這支針而出現不良反應，但署方仍會想在調查中找到WT1，以把其繩之以法。