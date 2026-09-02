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出版：2026-Sep-02 19:46
更新：2026-Sep-02 19:46

無牌防癌針｜衞生署搜13處所　檢50多支懷疑未經註冊針劑　28歲診所主管被捕

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防癌針WT1｜衞生署搜13處所　檢50多支懷疑未經註冊針劑　28歲診所主管被捕 (鍾式明攝)

有傳媒報道指，有醫療中心向顧客提供聲稱能預防多種癌症的疫苗「Wilms' tumour 1」(「WT1」)，衞生署日前表示正嚴肅跟進事件，並在今日(2日)會見傳媒指，署方在一連3日內連續兩次就事件進行調查，並到逾13個處所，並搜獲約50多支懷疑未經註冊的針劑，亦屬於第一部毒藥，懷疑有關公司或負責人違反《藥劑業及毒藥條例》中非法管有或銷售未經註冊藥物，並拘捕一名28歲男子，為涉事診所的主管。調查仍然繼續。

暫未搜獲WT1

衞生署助理署長(藥物)陳凌峯表示，50多支搜獲的針劑都是健康保健、屬於維他命類的注射針劑，並由公司供應給涉案診所。至於涉事的WT1，署方暫未搜獲，仍在調查當中；暫時未有紀錄有人因注射這支針而出現不良反應，但署方仍會想在調查中找到WT1，以致可以把其繩之以法。

他又指，衞生署透過公司註冊處搜獲的董事名稱和申請牌照，尋找到是次13個與案件相連的處所，並不排除未來會有更多人被捕或要協調調查。

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涉事醫生早在五年前被舉報

被問到有關防癌針的醫生早在五年前被舉報，陳凌峯強調，衞生署當接到舉報後便會立即進行調查，五年前署方亦有跟進，並發現事件涉《進出口條例》由而轉介至海關，而涉事醫生亦由醫委會跟進。陳凌峯表示，當接獲情報時，署方會調查公司背景、產品來源，方能展開較大型、徹底的行動。

要求內地部門下架廣告

至於有內地中介在內地平台宣傳防癌針等產品或錯誤的醫療資料，陳凌峯表示，已執行《不良廣告(醫藥)條例》，對在平地發布商或引致其發布的人採取行動，同時亦已通知內地相關部門或本地分公司即時下架相關廣告。他勸喻市民不要誤信廣告，一定要諮詢醫護人員意見。

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