馬會上季總投注額3317億元創新高 從化馬場原定10月賽事延期

賽馬會公布2025/26財政年度業績。本財政年度的博彩及獎券投注總額為3,317億港元，按年上升3.6%，馬會全年的博彩及非博彩業務總收入為508億元，按年上升3.1%。此外，馬會年度共貢獻社會393億元，包括繳交293億元博彩及利得稅等，及已審批慈善捐款86億港元。賽馬旅遊方面，本財政年度超過40萬名旅客入場，按年增加一倍。其中廣州從化馬場原定本年10月舉行常規賽事，惟馬會指近日接獲有關部門的最新風險評估，經商討後決定將相關活動延期。

馬會今日(2日)舉行周年大會，並公布2025/26財政年度業績。馬會表示，位於廣州從化馬場方面，原定今年10月舉行常規賽事，馬會指一直與內地有關部門保持緊密合作，並已遵循所有相關法定規定及完成所需程序。馬會表示，近日接獲有關部門的最新風險評估，經商討後，雙方同意繼續緊密合作，共同制定適當的對應措施，故原定10月舉行的活動將會延期。 貢獻社會 393 億元 年度業績方面，截至本年6月30日，博彩及獎券投注總額為3,317億元，按年上升3.6%，博彩及獎券收入合共468億元。其中賽馬投注總額1,433億港元，上升3.6%，帶來199億港元博彩總收入。足球博彩投注總額1,790億港元，上升3.6%，帶來226億港元博彩收入。六合彩投注額94億港元，上升4.2%，帶來43億港元博彩收入。連同其他收入，馬會的博彩及非博彩業務總收入為508億元，按年上升3.1%。

此外，馬會在該財政年度共貢獻社會393億元，其中博彩稅及利得稅293億元，獎券基金撥款14億元和已審批慈善捐款86億元。

賽馬旅遊旅客人數倍增 逾 40 萬人入場 馬會表示，在推動賽馬旅遊方面，成績尤其理想。本地兩個馬場於2025/26馬季共有401,259名旅客進場，較上年度增加105%，更是2023/24馬季的四倍。在沙田馬場舉行的「馬年賽馬日」，吸引9.8萬名觀眾入場，當中包括創單日新高的逾2萬名內地及海外旅客。 馬會主席廖長江表示，香港賽駒取得空前成就，進一步鞏固香港作為全球賽馬領先地區的地位，到訪馬場的旅客亦創新高。即使面對極具挑戰的環境，馬會仍堅定不移地貢獻社會及眾多需要馬會支持的慈善項目。

料未來數年營運盈餘下降 馬會表示，馬會過去一年面對重重挑戰，尤其非法賭博市場持續擴張帶來的競爭；同時要應對每年24億元「額外足球博彩稅」帶來的持續影響。此外，政府日前突暫緩批出規範籃球博彩牌照，馬會此前已為此投放大量資源作準備。 馬會指，正大力投資科技，包括提升顧客的數碼體驗及開發全新體育博彩平台。該平台原為配合籃球博彩服務推出；隨着暫緩落實規範籃球博彩，該平台現將聚焦於足球博彩。連同發展從化馬場，馬會已投放龐大資源，相關收益需時才能全面實現，故預計馬會未來數年的營運盈餘將有所下降。因此，馬會已採取多項措施，減省營運開支。同時馬會將積極拓展博彩業務以外的新收入 來源。