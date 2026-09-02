將軍澳麥當勞紋身黑漢「撻朵」　警反黑組拘43歲男涉自稱三合會

將軍澳一間麥當勞周一晚上有顧客口角，其間一名雙手有紋身的男子，不斷用粗口指罵另一人，以及多次「撻朵」自稱黑社會「和勝和」成員。警方周三在將軍澳區拘捕一名43歲本地男子，涉嫌自稱三合會成員。

多次自稱「和勝和」遭反問：咩嚟㗎

周一網上流傳片段指，調景嶺彩明商場麥當勞當日有顧客爭執，當時兩名男子正站在收銀櫃枱前，雙手有紋身的白衣男不斷用粗口指罵正在排隊的藍衣中年漢，「收×埋把口，唔好咁多口啦！你依家衰多口，知唔×知呀！」他又多次自稱「和勝和」成員、提及「勝和左口」，藍衣男一度反問「勝和係咩嚟㗎，我唔知喎！」

口角期間，藍衣男取出電話準備打電話，白衣男隨即威嚇對方「唔好扮打電話報警啦」，但之後又促請對方報警，「報警啊！等你！等差佬嚟啊！唔好×衰多口啦！」他隨後得悉藍衣男致電報警後，立即後退但繼續指罵「唔好×衰多口啦！×你老×！」雙方口角期間，麥當勞曾有職員上前勸阻惟無果，而一名女子更在完成購買食物後，立即從櫃枱跑走遠離兩人。