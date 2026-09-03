廉署推電腦系統誠信安全標準堵貪污漏洞 12項管控措施由用戶系統監察入手

廉政公署發布《電腦系統誠信安全標準》，協助政府決策局及部門在推動數碼化及應用創新科技時，同步須強化防貪能力、誠信管治及操守。廉政專員胡英明指，新標準因應廉署以往發現的系統漏洞制定。
《電腦系統誠信安全標準》由廉署聯同創科局和數字辦編制，列出12項具體管控措施，包括加入使用者身份驗證、在重要流程中強制利益衝突申報等，建議政府部門從用戶、系統及監察三方面落實安全標準建議。
廉政專員胡英明昨在發布典禮致辭指，廉署過往在貪污調查及防貪審查中，發現部分電腦系統存在管控漏洞，增加貪污舞弊及違規操作風險，制定《標準》為系統加入核心管控措施，提升誠信安全功能。他認為，將反貪元素植入電腦系統將成為全球發展趨勢，有助及早發現可疑個案，降低舞弊風險。
7月起新系統申撥款須符《標準》
胡英明又透露，按數字辦新安排，各部門由7月起申請相關電腦系統撥款時，須審視新系統能否按《標準》加入適切管控措施，廉署會提供支援。
署理創科局長張曼莉表示，「預防勝於補救」對推動高質量數字政府發展至關重要，創新科技和誠信管治是相輔相成，在電腦系統中融入誠信管控措施，可以讓創新科技應用得更安全、更穩妥、更能取得市民信任。
發布典禮有逾60個決策局及部門、約120名首長級人員及資訊科技主管出席。