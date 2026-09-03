國慶煙花匯演綻放逾3.1萬枚煙花 鐘擺太陽花最矚目

國慶將至，維港屆時將舉行歷時23分鐘的煙花匯演。今年煙花以「永明煙花綻放中華」為主題，透過31,888枚煙花展現國家的繁榮昌盛與蓬勃活力，並寄寓對香港持續發展、再創高峰的美好祝願。煙花製作商表示，今年採用全新技術，部分太陽花煙花會有鐘擺的效果設計。另今年煙花並沒有貼合時事的元素，他則指不會重用往年主題。
由文體旅局統籌，並獲Sun Life永明獨家贊助的國慶煙花匯演，整體預算約1,800萬元；將於10月1日晚上8時在維多利亞港上空上演，匯演歷時23分鐘，由3艘躉船及6艘小浮船在9個發放點，發放合共31,888枚煙花，製造出達900米闊、250米高的煙花幕。
負責煙花製作的港星多媒體製作有限公司行政總裁毛偉誠介紹指，今年煙花匯演共分為八幕，其中第二幕「驕陽送暖」尤其矚目，以「金色與紅色的光環」層層綻放，如太陽花般溫暖而堅定。毛偉誠指，這些「太陽花」採鐘擺效果，每粒光柱的延燒速度與顆粒大小都必須不同，相關技術難度極高，發放時間的誤差須控制0.01秒內。
主題元素每年有別
被問到今年煙花沒有貼合時事的圖案，如熊貓、太空人等，毛偉誠回應指，煙花的主題和元素每年都不同，「不會將去年的舊事物拿來重新炒作」；而今年主打的「太陽」煙花主題，寓意溫暖、活力與希望的訊息。
林嘉言：展示香港獨特魅力
香港永明金融有限公司行政總裁林嘉言表示，為獨家贊助今年的國慶煙花匯演感榮幸，與全港市民及中外遊客共度國慶；期望透過贊助年度盛事，凝聚社會正能量，向世界展示香港作為國際都會的獨特魅力和活力。