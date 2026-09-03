國慶煙花匯演綻放逾3.1萬枚煙花 鐘擺太陽花最矚目

國慶將至，維港屆時將舉行歷時23分鐘的煙花匯演。今年煙花以「永明煙花綻放中華」為主題，透過31,888枚煙花展現國家的繁榮昌盛與蓬勃活力，並寄寓對香港持續發展、再創高峰的美好祝願。煙花製作商表示，今年採用全新技術，部分太陽花煙花會有鐘擺的效果設計。另今年煙花並沒有貼合時事的元素，他則指不會重用往年主題。

由文體旅局統籌，並獲Sun Life永明獨家贊助的國慶煙花匯演，整體預算約1,800萬元；將於10月1日晚上8時在維多利亞港上空上演，匯演歷時23分鐘，由3艘躉船及6艘小浮船在9個發放點，發放合共31,888枚煙花，製造出達900米闊、250米高的煙花幕。