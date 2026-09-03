抵港航班現「機艙老鼠」 57歲內地漢被捕

旅客乘搭飛機時，較大型手提行李須存放於機艙行李櫃內，稍一不慎，「機艙老鼠」便有機可乘。一名持內地護照男子前晚在一班由泰國飛抵本港的客機上，涉嫌偷取另一名乘客約2.5萬泰銖(約5,897港元)。犯案過程被一名機警乘客拍下並通知空姐，警方接報後待客機抵港時採取行動，當場拘捕疑犯。

涉案57歲男子姓史，報稱農夫，持中國護照。據悉，涉事為香港快運UO703由泰國曼谷飛往本港的航班，周二(9月1日)晚約11時40分抵港。涉案男子涉嫌偷取屬於另一名本地女子的行李內約25,000泰銖(折合約5,897港元)。據報，事發時，涉事男士由機尾走到較前位置，並打開上方行李櫃，繼而打開一個黑色袋，再從袋內取走現金。有乘客感覺對方形跡可疑，遂以手機拍攝整個過程，之後通報機組人員，再由機組人員聯絡機場控制中心報案。

網上流傳男子在機艙內疑被捕時的相片。有網民透露，涉案男子「一開始話個袋係佢，之後又話唔係，好彩隔籬位個先生見佢有異樣，同空姐講，個空姐都處理得好好，要讚下。」