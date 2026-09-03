馬王「浪漫勇士」因傷退役 馬會今季稍後舉行歡送儀式

香港馬王「浪漫勇士」因傷告別馬場。香港賽馬會昨表示，8歲的「浪漫勇士」在馬會馬醫院就前腿接受詳細診斷影像檢查及評估，其後馬主和練馬師經過與馬會獸醫團隊商討，決定讓「浪漫勇士」退役。馬會將於今季稍後時間為「浪漫勇士」舉行歡送儀式，詳情適時公布。
馬會表示，「浪漫勇士」未來3個月將留在從化馬場，繼續接受馬會獸醫的密切監察，繼而將在馬會「退役賽駒駿展新生計劃」的協助下，轉移至退役後的居所。馬會將在今季稍後時間的沙田賽馬日，為「浪漫勇士」舉行歡送儀式，詳情會在適當時間公布。馬會上周表示，「浪漫勇士」接受全面身體檢查後，發現其一個關節出現變化，要由獸醫團隊進一步詳細檢查。
「浪漫勇士」經練馬師沈集成訓練，自2023/24年賽季榮膺香港馬王，並在上季與「嘉應高昇」齊齊成為香港賽馬史上首次出現的「雙馬王」。「浪漫勇士」接受「左前球節手術」後於上季強勢復出，今季史無前例地在香港盃及女皇盃均第四度奪冠，同時更囊括了上季三冠大賽全數三項一級賽的冠軍。
「浪漫勇士」上季五勝一級賽，並把其保持的全球累積總獎金紀錄推高至逾2.88億港元。「浪漫勇士」連續第5年榮膺最佳中距離馬，同時獲封本年度馬季最佳長途馬；其競賽生涯共贏得15場國際一級賽，分別曾在香港、澳洲、日本及杜拜四個不同國家與地區勝出G1賽。